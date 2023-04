Michelle Yeoh regresará a ‘Star Trek’ para protagonizar una nueva película

El servicio de streaming confirmó que ya se encuentra desarrollando una nueva película de Star Trek, con la cual Michelle Yeoh, a quien seguro reconoces por Everything everywhere all at once, regresa oficialmente a la popular franquicia como la capitana Philippa Georgiou. Aunque aún no se tienen muchos detalles al respecto, es un hecho que Star Trek: Section 31 arrancará su producción a finales de este año.

“Estoy más que emocionada de volver a mi familia de Star Trek y al papel que he amado durante tanto tiempo. La Section 31 ha estado muy cerca de mi corazón desde que comencé el viaje de interpretar a Philippa cuando se lanzó esta nueva era dorada de Star Trek. Verla finalmente tener su momento es un sueño hecho realidad en un año que me ha mostrado el increíble poder de nunca renunciar a tus sueños”, dijo Michelle en un comunicado.

“No podemos esperar para compartir lo que te espera, y hasta entonces: ¡vive mucho y prospera! (a menos que el emperador Georgiou decrete lo contrario)”, concluyó.

Michelle Yeoh debutó en la franquicia con Star Trek: Discovery, sin embargo, su personaje de la capitana Philippa Georgiou fue asesinado en un especial de dos partes lanzado en 2017. Más tarde, la actriz volvió a hacer una aparición en la primera temporada, cuando la tripulación del Discovery se encontró en el Mirror Universe.

Georgiou, mucho más guerrera, pasó del Mirror Universe a la línea de tiempo principal de Trek en la primera temporada, donde continuó apareciendo en Discovery hasta su tercera temporada, momento en el que el personaje atravesó un portal que la llevaría a un tiempo diferente.