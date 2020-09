Por lo regular, el ganador del Hyundai Mercury Prize, es anunciado con una magnifica ceremonia de entrega de premios, llena de actuaciones por parte de todos los nominados. Sin embargo, a consecuencia de la pandemia actual, la dinámica se vio obligada a adaptarse a esta nueva normalidad.

Fue así como la noche del 24 de septiembre, Michael Kiwanuka fue nombrado ganador del Hyundai Mercury Prize . El programa de la revista The One Show no es ni más ni menos que el programa más popular de la televisión en donde continuando con las tradiciones de la ceremonia, se le da un espacio a quien se lleva el trofeo frente a una nueva audiencia mucho más grande que la que tenía antes.

La lista de candidatos de este año estaba llena de álbumes que se habrían sentido como opciones adecuadas para representar el 2020. “How I’m Feeling Now” de Charli XCX fue escrito en respuesta a la pandemia de coronavirus, creado completamente durante el cierre en Los Ángeles. “Future Nostalgia” de Dua Lipa fue considerado desde el principio por grandes sectores del público como el disco de cuarentena preferido, mientras que “Hoodies All Summer” de Kano abordó el tipo de injusticias sociales y raciales que existían mucho antes de los acontecidos este año.

Sin embargo y aunque fue lanzado el noviembre pasado, el tercer álbum de “Kiwanuka” también es un ganador apropiado cuando se trata de reflejar los eventos de este año hasta ahora. Su relevancia toma muchos niveles, incluyendo el mostrar el tipo de auto-aceptación que todos necesitamos en estos días tan duros.

“Kiwanuka” está lleno de momentos en los que su creador abraza su existencia, sobre todo en la propia portada del álbum, que lo describe como un rey: regio, orgulloso y próspero.

Pero lo más evidente es que “Kiwanuka” refiere a algunos de los momentos más turbulentos y trágicos de este año, como el continuo asesinato de personas negras a manos de figuras de autoridad y las injusticias y prejuicios raciales que se unen para permitir que estos asesinatos queden impunes. “Hero” aborda el tema directamente, aunque desde el punto de vista histórico del activista de los derechos civiles “Pantera Negra” Fred Hampton, que fue asesinado por la policía en 1969.

Uno de los temas centrales del disco es celebrar tu identidad y la cultura, las costumbres y la autoestima de los que te han precedido, sin importar lo que el mundo te arroje. Y eso puede percibirse en varias de las canciones del álbum.

“Kiwanuka” es un álbum que utiliza la calidez y la familiaridad de los sonidos que abarcan el jazz, el psych, el soul y el pop para atraernos, antes de envolvernos en sus mensajes de humanidad y aceptación, fuerza y coraje. Sin duda, Michael Kiwanuka, es el ganador perfecto para tiempos tan difíciles como estos pues difunde mensajes muy necesarios de humanidad y aceptación.