El actor Michael K. Williams, reconocido por su trabajo en producciones como The wire y Lovecraft country, ha muerto a los 54 años de edad.

La terrible noticia fue confirmada por Marianna Shafran, representante de Williams, quien a través de The Hollywood Reporter publicó un comunicado que decía lo siguiente: “Es con profundo pesar que la familia anuncia el fallecimiento del actor nominado al Emmy, Michael Kenneth Williams. Se pide privacidad mientras sufren esta pérdida insuperable”.

Si bien en el mensaje no se especifica la causa de muerte, fuentes cercanas a Michael K. Williams le han revelado al New York Post que el actor fue encontrado por su sobrino en la sala de su apartamento ubicado en Brooklyn, Nueva York, con una parafernalia de drogas que apuntan a que podría tratarse de una sobredosis por heroína o fentanilo.

Michael K. Williams se dio a conocer por su participación en distintas series de televisión, principalmente con HBO. Entre sus proyectos más distinguidos están Boardwalk empire, The night of, When they see us y su tan querido papel como Omar en The wire. Además, hizo aparición en películas como 12 years a slave, Bessie, The road y Gone baby gone.

El último trabajo que vimos del actor fue a inicios de año con la película Body brokers, dirigida por John Swab. Y junto con John Boyega, participó en 892, la cual actualmente se encuentra en la etapa de postproducción.

Foto de portada tomada del Instagram del actor.