Bruce Swedien, el ingeniero de audio ganador de cinco premios Grammy mejor conocido por su trabajo en varios álbumes de Michael Jackson, murió el lunes por la noche. Tenía 86 años.

La hija de Swedien, la pianista Roberta Swedien, compartió la noticia a través de Facebook, escribiendo: “Mi papá, Bruce Swedien, falleció pacíficamente anoche, 16 de noviembre. Tenía 86 años. Fue una leyenda en la industria de la música durante más de 65 años y cinco veces ganador del Grammy, también era conocido por su trabajo con Quincy Jones, Michael Jackson y muchos más. Tuvo una larga vida llena de amor, buena música, grandes barcos y un hermoso matrimonio. Celebraremos esa vida. Todos lo amaban “.

El ingeniero trabajó con Jones en el álbum de Jackson de 1979 Off The Wall, junto con sus álbumes clásicos “Thriller” y “Bad”. Hablando en una entrevista anterior con Sound On Sound, Bruce Swedien dijo:

“Quincy y yo trabajamos juntos por primera vez con Michael Jackson en la película The Wiz. Vivíamos juntos en un hotel en Manhattan e íbamos al Studio A en A&R Studios. Tuvimos una gran sesión al mediodía del lunes para grabar parte de la música con una gran orquesta de 70 u 80 miembros, y tuvimos que irnos al estudio a las 10 am.”

Bruece Swedien nació el 19 de abril de 1934 en Minneapolis, Minn. Sus padres eran músicos de formación clásica, lo que lo llevó a desarrollar una pasión por la música y la grabación a una edad temprana. Cuando cumplió 21 años, ya era un ingeniero de audio profesional, trabajando primero para RCA Victor y luego con Bill Putnam en Universal Recording Corporation. En 1962, Bruce Swedien trabajó en “Big Girls Don’t Cry” de Frankie Valli & The Four Seasons, que le valió el reconocimiento.