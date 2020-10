El pasado 7 de agosto la cantante Mia Rizzo lanzó un hermosos EP titulado Imagina Ser, una colección de cuatro canciones pop delicadas, y muy bellas en las que se condensa a la perfección la esencia de Mia Rizzo.

Con este motivo me pude conectar a una videollamada con ella en Valencia, donde charlamos sobre su obra, el momento en que vivimos.

-A dos meses de tu debut ¿cómo ha sido para ti el recibimiento0 de la gente en estos tiempos raros?

Bueno, pues primero fue una sorpresa muy grande, obviamente, porque yo soy maestra. Yo estoy empezando con esto, pero yo soy maestra. Entonces imagínate, Hace un año empecé a probar, y ver qué pasa con todo esto de la música, viendo cómo cómo se empieza, como se publica una canción en en las en las diferentes plataformas digitales. Bueno, todo el mundo desconocido y hace un año, yo no sabía si iba a tener que seguir dando clase. O En algún momento iba a poderme dedicarme a esto, no sabía si iba a conectar lo que yo quiero decir y lo que yo siento con otras personas, ni muchísimo menos personas de de México, no de de un lugar que está tan lejano para para mí. Pero bueno, si esa es increíble. Al día de hoy sigo sin sin entender qué está pasando.

Pero bueno, sobre todo muy, muy agradecida con con todo y al final es lo que lo que quiero hacer y si se puede hacer y emociona a los demás, Es genial.

-Tú vienes del teatro ¿cómo ha sido esta experiencia de saltar entre disciplinas y del conocimiento del teatro qué es lo que más aplicas en la música?

A mi siempre me ha gustado cantar y también me ha fascinado, pues de pequeña las las películas Disney, todo esto de del teatro musical y y cuando cuando empecé en la universidad yo era solista de una coral, y cuando empecé en la universidad me tuve que mudar y ya no podía asistir a la coral. Tuve que dejarlo y quería seguir por el camino de la música. Pero no quería empezar en una coral nueva. Llevaba unos no sé, creo que siete, ocho años en esa entonces, encontré una escuela de teatro musical que estaba muy, muy cercana a la universidad y bueno, nada más de entrar, me di cuenta de que, de que yo tenía que haber llegado ahí para algo, porque yo siempre había cantado en la coral y era algo como muy musical, como las armonías. Era es esa la base de la moción.

Pero claro, al entrar en una escuela de teatro musical lo primordial es la interpretación. Ya no dos notas que suenan bonitas, sino el sentimiento que tú le estás poniendo a lo que estás diciendo y sobre todo lo que estás contando. Y me di cuenta, que eso era lo que yo quería hacer contar historias y con la música. Entonces pues pues sí. Sobre todo me dio esa dimensión de de de la interpretación se ha de contar más que cantar y al final es lo que quiero hacer en cada en cada uno de mis composiciones y de mis interpretaciones.

-Tu música se nutre de muchos sonidos, de muchas corrientes. Tiene una producción muy contemporánea, muy enfocada, pues a estos beats modernos, jóvenes, pero también tiene mucha raíz. Se siente también mucho folclore mexicano y llegaremos a platicar de la presencia de Miguel Centeno que que se siente muy marcada. ¿Cuál crees que es la etiqueta perfecta para definir tu trabajo?

Bueno, he yo no sé cómo, cómo lo sentirán otras personas? No, porque cada uno en su contexto y en su En, su bagaje que lleva detrás. La idea era que fuera algo como como una fusión entre, digamos, los ritmos latinos, bossanova, una bachata, un bolero, son y beats más modernos. O sea, una fusión de algo moderno y algo que ya no lo es tanto. Entonces, hay muchas y hay muchísimos artistas que están empezando a hacer este tipo de cosas, por ejemplo, cuando descubrí a Daniel me estás matando, yo dije esto es lo que yo quiero hacer, pero a la vez me gusta mucho también La música electrónica. Bueno, los soft beats, por ejemplo. Entonces me gustan mucho estos estos dos elementos. Y yo quería, de alguna forma de intentar combinarlo, Bueno, en verdad todavía estoy explorando porque es lo primero que hago, pero pero, va por ahí

-Me llamó la atención que un jarocho, fue con quien comenzaste a trabajar tus canciones ¿cómo nació esta comunión con Miguel Centeno?

Siempre me ha gustado la música mexicana, la música cubana. Mi familia y yo hemos viajado bastante por allí, porque nos encanta y tenemos amigos por allí. Y claro, pues cuando empecé a intentar entender todo esto de cómo empezar en el en el mundo de la música. Pues intenté buscar, gente que obviamente me pudiera ayudar, que me pudiera explicar cómo cómo se tenía que hacer, por donde tenía que empezar y y pues si está fui a México a hablar con la gente que conozco allí y y pues una cosa llevó a la otra y estuve trabajando con Miguel. No le pude conocer en persona, No he teniendo todavía la El honor de conocerlo. Pues así en vivo y en directo. Pero hemos trabajado muchísimo así de forma online. Y todo a través de la tecnología. Menos mal que esta nos ayuda a estar tan cerca aunque estemos lejos.

Y la verdad, lo siento muy cerca él me ha ayudado muchísimo porque claro, a mi me gusta mucho, como te digo, todas estas corrientes, Pues ya no sólo mexicanas, sino toda la música latinoamericana, que hay tantísima cultura por allá. Pero claro, yo sí que he estudiado música. Estudié solfeo, estuve estudiando dos años de saxo, pero pues yo siempre he cantado, pues como te digo en el coro, con profesores de canto, Pero ojalá hubiera estudiado algún instrumento como el piano, o la guitarra desde bien pequeñita para aprender a hacer cosas como las que hacen Miguel. Yo, la verdad, estoy intentando aprender y todos los días componer, pero él me ha ayudado mucho a poner los elementos que yo quería poner.

-Y luego ¿cómo llega The Yesus a la formula?

TheYesus, es mi productor para este EP y pues es un es de Madrid. Y yo tampoco lo conocía. Pero claro, estos son personas que hemos ido conociendo. Pues a través de Internet y también porque Miguel conocía alguien y bueno, pues así empiezan las las cadenas, porque como te digo, Aquí en Valencia no hay muchos artistas independientes. Hay hay bastante teatro. Hay dos escuelas corales, pero así como artistas pequeñitos.Ellos se concentran todos en Madrid. Cuando llegas allí empiezan a conocer a uno y a otro y a otro, y eso no se acaba nunca. Entonces, pues fui a visitar a Yesus y a seguir trabajando con él en vivo y en directo esta vez sí. Y así tuve la oportunidad de estar dos días con el trabajando en los en las canciones.

Y pues él nos ayudó mucho claro, él tiene una trayectoria bastante más contemporáneo, con trabajos más como trap y reguetón. Entonces, pues para él también fue un reto, porque yo fui a decirle que quería hacer una mezcla y una cosa así más diferente. Dijo Vale. Y le di un poco rienda suelta a lo que quiera. Le di la oportunidad de explorar, de experimentar y estoy muy contenta porque al final Cada canción es algo muy diferente de la anterior.

-Dejando atrás la forma y pensando en el mensaje ¿qué comunica Mia Rizzo con su música?

Bueno, pues yo cuando empecé este EP no tenía Hay muchas más canciones de amor, y es como que siempre pensamos que conectan enseguida todas las canciones sobre amor, sobre la pareja y todo esto, pero en ese momento estaba en un punto de mi vida en el que no estaba muy presente. Así empecé con “mundo de dos” que la escribí junto con Miguel y pues yo le dije: no quiero hablar de otra persona de forma romántica, quiero hablar de otro, de otro tipo de amor y me gustaría hacer una canción a mi madre y Y bueno, pues si hicimos una canción para mi madre que al final pues me gusta para empezar, esta como primer single, porque es como que habla de de mi cuando yo era niña, entonces es como, esto también es como mis primeros pasos en en esto de la música. Creo que es una forma con como de empezar y de aquí vengo porque al final vengo, porque vamos, primeramente vengo de mi madre.

El resto de las canciones hablan sobre el encontrarse lo mismo en una época en la que no está todo bien y de de crecer basándose En la confianza en uno mismo, y en bien quererse a uno mismo.

-Con los ojos limpios de neofita ¿qué consideras que podemos cambiar de la industria de la música para hacerla mejor para los artistas?

Bueno, ahora mismo, obviamente, con esto de la pandemia, aquí en España empezamos a hacer conciertos y de hecho tuve la oportunidad de hacer uno y luego tenía otro ya y pues lo cancelaron todo otra vez. Ahora. Justo hoy estaba leyendo que los conciertos de Andrés Suárez los han suspendido todos. Yo no tuve la oportunidad de ir a uno de sus conciertos, pero he leído a todos sus fans que están quejándose porque han dicho que en sus conciertos cada vez que entrabas te toman la temperatura, todo el mundo estaba dos metros de distancia, cada vez que entrabas al baño, lo desinfectaban.

Yo no sé como estará en México, pero aquí en España puedes ir en el tren y está todo el aforo al completo. Puedes ir en avión y vas codo con codo con otra persona entonces, pero los conciertos cancelados, entonces pues a mi que me pilla ahora, empezando no he tenido oportunidad ni de presentar el EP. Pues la verdad es una Es una lástima muy grande, porque hay otras industrias que siguen su camino, obviamente con restricciones. La salud es lo más importante, pero creo que está siendo un problema muy grande para muchos artistas ya consagrados y nuevos. Pero bueno, al final es verdad que tenemos en todas estas tecnologías tan maravillosas que nos permiten estar conectados, así que bueno, me lleva por por ejemplo, Ahora mismo no me puedo ir a México presentar nada.

