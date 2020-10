Andrew VanWyndgarden, vocalista de MGMT, ha lanzado un nuevo programa de radio en WYXR Memphis 91.7FM, llamado ‘Time Passage’.

El programa de radio se emitirá todos los lunes por la noche a las 10pm ET desde ahora hasta la “eternidad”, según VanWyndgarden.

El cantante de psych anunció el nuevo programa en los medios sociales con un característico y críptico video de introducción, doblando su voz sobre un collage de imágenes abstractas.

“Es más que un espectáculo, porque puede que te vuele la cabeza. Será aterrador, será divertido. Emergeremos como uno solo. Esperemos que emerjamos en absoluto”, dijo VanWyndgarden.

Time Passage

w/Andrew VanWyngarden Every Monday night – 10pm ET until eternity WYXR Memphis – 91.7FM @wyxr_memphis Tune in here https://t.co/AwaOCFsWvz Get lost. pic.twitter.com/mDa75nNARW — MGMT (@whoisMGMT) October 5, 2020

Cada programa estará disponible después de su emisión en el sitio web de la estación de radio aquí.

Van Wyndgarden, bajo el apodo de Gentle Dom, se unió a Soccer Mommy en junio para rehacer su canción ‘circle the drain’ para su ‘Soccer Mommy & Friends Singles Series’. Soccer Mommy cubrió ‘Indie Rokkers’ de MGMT.

MGMT, lanzó su propio sello en diciembre del año pasado, MGMT Records, lanzando el single ‘In The Afternoon’. El lado B del single 12´, el instrumental ambiental de siete minutos ‘As You Move Through The World’, fue lanzado en marzo de este año.

El último álbum completo de la banda ‘Little Dark Age’ fue lanzado en 2018.