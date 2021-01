MF DOOM murió el pasado 31 de octubre según informó su esposa Jasmine en las redes sociales del rapero. Daniel Dumile era uno de los raperos más emblemáticos de Reino Unido y su trabajo como productor puede escucharse en discos de Damon Albarn, Danger Mouse y Ghostface Killa.

La esposa del emblemático MF DOOM comentó en redes sociales: “Fue el mejor esposo, padre, maestro, estudiante, compañero de negocios, amante y amigo que pude pedir. Gracias por todas las cosas que me mostraste, me enseñaste y me diste a mi, a nuestros hijos y a nuestra familia”.

Con su icónica máscara, MF “DOOM” hacía homenaje al personaje de los cómics de Marvel. Seguro recuerdas la icónica portada del Operation: Doomsday, el disco debut de Daniel Dumile lanzado por allá de 1999.

Por ahora se desconocen las causas del deceso del rapero.