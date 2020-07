El trío originario de Toronto, METZ, está de vuelta con un nuevo y enérgico sencillo titulado A Boat To Drown In. El cual formará parte de un material discográfico que ya está en camino.

La canción fue estrenada junto con un videoclip dirigido por Tony Wolski, quien a través de un comunicado comentó que la canción tiene una insensibilidad hermosa que querían reflejar en lo visual. Y explicó:

Así que elegimos romantizar el descenso de nuestro personaje principal a sus delirios de amor y unión. En un momento en el que todos simultáneamente están lidiando con algún tipo de aislamiento, parece apropiado contar una historia sobre la soledad y la manía que conlleva.

Checa a continuación el video de A Boat To Drown In:

Mientras que por la parte de este nuevo material discográfico que será nombrado Atlas Vending, la banda reveló que fue co-producido por ellos mismos junto con Ben Greenburg. Y Seth Manchester fue quien se encargó de mezclarlo en el estudio Machines With Magnets en Rhode Island.

Atlas Vending de METZ llegará a nosotros el próximo 9 de octubre y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Tracklist:

1. Pulse

2. ‘Youth Industrial Park

3. The Mirror

4. No Ceiling

5. Hail Taxi

6. Draw Us In

7. Sugar Pill

8. Framed by the Comet’s Tail

9. Parasite

10. A Boat to Drown In

Foto de portada vía Facebook.