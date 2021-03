El tercer álbum de estudio de Metronomy, The English Riviera, está por cumplir diez años y para celebrarlo la banda anunció el lanzamiento de una edición especial.

Además de los tracks que confirman el disco original, esta nueva versión de aniversario incluirá seis canciones inéditas: “Aquarius”, “Picking Up For You”, “French Organ”, “Friends”, “The Ballad Of The 17 Year Old” y “Jazz Odyssey”.

Todos los bonus tracks, los fans podrán escucharlos en las plataformas digitales o comprarlos a partir del próximo 30 de abril a través Because Music. Al igual que se pondrá a la venta un vinyl edición limitada, el cual ya se puede pre-ordenar dando click aquí.

Y hablando sobre el aniversario del álbum y la creación del que fue su segundo sencillo, “The Look”, en un comunicado Mount recordó: “Estaba jugando con uno de los teclados de Marion y después de un rato se me ocurrió la parte que se te queda pegada en la cabeza; el bit der-de-der-der. Jugué un poco con él, choqué contra una pared y pensé ‘No es realmente Metronomy, ¿verdad?”

“Cuando presentamos a ‘The Look’ en vivo y escucho a miles de personas corear el bit que se me queda pegado en la cabeza, der-de-der-der, a menudo se me salen las lágrimas”, agregó. “Realmente es increíble todo lo que esa canción de mar y todo este álbum han hecho por Metronomy.”

Junto con el anuncio, como adelanto la banda compartió el track “Picking Up For You”, escúchalo a continuación:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.