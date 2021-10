Ahora sí, es oficial… Metronomy está de vuelta con el anuncio de su nuevo álbum de estudio y ya tenemos un primer adelanto.

Luego de un par de insinuaciones, el día de hoy la agrupación confirmó que su séptimo material discográfico, titulado Small world, verá luz el próximo 18 de febrero de 2022 a través de Because Music. Además, junto con la noticia también se liberó el tracklist del disco, su artwork y hasta un sencillo.

“It’s good to be back” es la canción con la que Metronomy ha decidido iniciar esta nueva etapa en su carrera musical. El tema, sin duda alguna, es todo lo que necesitábamos después de este atemorizante período en pandemia: una alegre y colorida pista, ideal para bailar y celebrar el renacer del mundo entero.

Complementando el track, se publicó un videoclip dirigido por el frontman de la banda Joseph Mount y hablando de ello, comentó: “Parte de mí estaba pensando ‘¿cuál es el tópico más aburrido que la gente tendrá después de los últimos dos años?’, pero al mismo tiempo, estaba pensando en cómo será verdad y cómo podría sentirse hacer cosas de nuevo”.

“He estado recordando cómo era cuando de niño me sentaba en el asiento trasero del auto de mis padres y ellos ponían su música y yo pensaba ‘esto es horrible’, pero había una o dos canciones que sí me gustaban. Pensé que sería divertido hacer ese tipo de álbum, y esta es la canción que les puede gustar a los niños. Esta es la canción cool”, agregó Mount.

Te dejamos a continuación “It’s good to be back” y ya también puedes pre-ordenar el nuevo disco de Metronomy dando click aquí.

Tracklist Small world:

01. Life and Death

02. Things Will Be Fine

03. It’s Good to Be Back

04. Loneliness on the Run

05. Love Factory

06. I Lost My Mind

07. Right on Time

08. Hold Me Tonight

09. I Have Seen Enough

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

