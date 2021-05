Metronomy ha liberado una canción inédita que no quedó en el corte final de su disco The english riviera, álbum que cumplió 10 años hace unas semanas.

Como parte de los festejos la banda inglesa ha estado compartiendo algunos temas a forma de remix, tal como fue el caso de “The look” hace unos días. Ahora, Joseph Mount y compañía comparten un tema que estuvo guardado por mucho tiempo: “Friends“.

Con todo el estilo de un Metronomy de hace 10 años esta rola pisa fuerte con una base de sintetizadores que van en una constante de sube y baja con algunas voces distorsionadas proporcionadas por Mount, 4 minutos de una atmosfera antaña pero que se amolda bastante bien al presente.

Además, como parte de las celebraciones el grupo ha anunciado un tour que tendrá lugar en 2022 y que recorrerá distintas ciudades de Reino Unido, donde se espera que si todo sale bien se cierre con un grandioso show en el icónico Alexandra Palace que está en la ciudad de Londres.

La edición del décimo aniversario de Metronomy de The english riviera llega hoy (30 de abril) a través de Because Music, y presenta seis canciones inéditas: “Aquarius“, “Picking up for you“, “French organ“, “Friends“, “The ballad of the 17 year old” y “Jazz odyssey“.

Crédito foto de portada: Instagram Metronomy