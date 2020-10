Parece fue ayer cuando por primera vez escuchamos Live It Out, el segundo material discográfico de Metric. Pero no, lamentamos decirles el tiempo pasa volando y que ya pasaron 15 años desde ese día.

Y como 15 años no son cualquier cosa, la banda obviamente tenía que festejarlo como se merece. Es por eso que lanzaron los temas “Live It Out” y “The Police and the Private” al estilo de su proyecto Dirty Road, el cual han estado realizando durante la pandemia y consiste en hacer versiones en acústico de sus clásicos.

Y acerca de todo esto, Emily Haines, vocalista de Metric comentó:

Me encanta la idea de que éste álbum pueda circular desde el pasado y resultar útil para cualquiera que, como yo, esté sintiendo los efectos adversos graves de perder el acceso a la música en vivo y la partícula emoción que brinda esa conexión única entre nosotros. Revisar Live It Out quince años después me ha recordado lo que es vivir de manera simple, por necesidad, guiada por un principio claro: toma tus peores sentimientos (ira, miedo, envidia, ansiedad, culpa, confusión, dolor) y sé honesto sobre ellos, exprésalos, expúlsalos de tu psique y olvídate de mantener las apariencias. Sé sincero. Y al hacerlo, sé libre.

Las nuevas versiones de estos dos sencillos serán lanzadas en vinilos de edición especial, los cuales estarán limitados a 300 copias cada uno. Así como también Metric pondrá a la venta merch especial que celebra el 15 aniversario de Live It Out. Toda la información la encuentras dando click aquí.

Igual las versiones digitales ya las puedes encontrar en todas las plataformas de escucha.

Foto de portada vía Facebook Metric.