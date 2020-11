Ya todos andan entrando en mood navideño, tanto así que un usuario de YouTube ya creó el track perfecto para estas épocas: un mashup de Mariah Carey y Metallica.

Sí, así como lo lees. El usuario bajo el nombre de William Maranci puso su creatividad a tope y creó un track que combina el clásico navideño de Carey “All I Want For Christmas Is You” y “For Whom The Bell Tolls” de Metallica, extracto de su segundo álbum de estudio Ride The Lightning.

Básicamente la canción tiene la melodía de la canción de Mariah Carey y los vocales y riffs de James Hatfield. Pareciera que es una mala combinación por ser polos totalmente opuestos, sin embargo con la buena sincronización que tiene, el resultado es extraño pero bueno.

El mashup fue publicado en YouTube y Maranci lo acompañó con la descripción: “Según Hallmark, ya es Navidad. Yo concuerdo”. Te lo dejamos a continuación para que te vayas ambientando un poco para las festividades.

