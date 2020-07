Metallica anunció su nuevo álbum en vivo llamado ‘Metallica and San Francisco Symphony: S&M2‘, mismo que conmemora el 20 aniversario de ‘S&M’.

La banda hizo oficial este anuncio mediante sus redes sociales, en donde además compartieron un pequeño adelanto de lo que vendrá en la serie de videos incluida en el disco.

Puedes ver la publicación a continuación:

‘S&M2‘ es el seguimiento del álbum en vivo que lanzaba Metallica en 1999; este segundo material con sinfónico fue grabado en San Francisco durante dos noches en septiembre de 2019.

Metallica en esa ocasión tocó junto a la Sinfónica de San Francisco para conmemorar la segunda década del primer ‘S&M’.

La película del ‘S&M2‘ se proyectó por una sola noche en cines de todo el mundo el 9 de octubre de 2019, por lo que si fuiste alguno de los desafortunados que no pudo verla, ahora podrás comprarla.

Además de la publicación de Facebook, la banda compartió en su canal de YouTube un tráiler de tres minutos sobre lo que nos espera en este nuevo disco:

Metallica también confirmó que ‘S&M2‘ se lanzará en una amplia gama de formatos el 28 de agosto, en donde se incluyen las versiones 4xLP de vinilo, 2xCD, DVD y Blu-Ray, y una edición limitada de vinilo de color 4xLP + 2xCD + Blu-Ray “Deluxe Box”.

Los pedidos anticipados ya se encuentran disponibles en la tienda en línea de la banda.

Metallica ha compartido videos en directo de sus presentaciones en diferentes épocas y lugares del mundo; a estos eventos los llaman #MetallicaMondays y durante los mismos, los espectadores pueden realizar donaciones para la fundación ‘All Within My Hands‘.

Foto de Portada Tomada del Tráiler Oficial