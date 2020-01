El pasado 19 de enero murió Ray Burton, padre de Cliff, bajista de Metallica hasta su muerte accidental en 1986. El anuncio de la muerte de Ray la dio a conocer su hija Connie a través de las redes sociales de su padre.

El mayor de los Burton estaba a tan sólo 15 días de cumplir 95 años.

La noticia ha resaltado ya que Metallica publicó varios mensajes póstumos y fotografías de la banda junto con Burton, como reconocimiento no sólo a su vida y apoyo, sino también por la labor que hizo al recaudar parte del dinero que generaban los derechos de la música de su hijo (los álbumes que grabó con la agrupación: Kill ‘Em All (1983), Ride the Lightning (1984) y Master of Puppets (1986) ), para la enseñanza de música.

Luego de la muerte de Cliff en un accidente de autobús mientras Metallica se dirigía de Estocolmo a Copenhage, Ray Burton permaneció siempre cerca de la agrupación, tanto así que los animó a no abandonar el proyecto aún después del traumático evento.

En la página de Metallica se leen algunos mensajes como:

Por 38 años tuvimos la fortuna de tener la energía, la sabiduría y la luz de Ray en nuestras vidas. Su eterna juventud junto con su ímpetu, positividad e implacable sonrisa fueron siempre poderosos y tremendamente honestos. Ray burton es un héroe para mi.

Gracias por iluminar cada habitación a la que entrabas.

Probablemente al fin estás con Cliff y Jan.

Además de ser padre de Cliff, Ray Burton fue un gran fan de Metallica. Su relación siempre fue muy cercana e incluso le regalaron una copia de la edición delux del set Metallica: Back to the Front. Mira su unboxing a continuación:

En paz descanse, Ray Burton.

La fotografía de portada fue tomada del sitio web de Metallica y es original de Ross Halfin.