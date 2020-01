Con el inicio del verano, Australia ha tenido que combatir una serie de feroces incendios que han acabado con millones de hectáreas y desplazado a miles de personas, ya que sus casa fueron consumidas por el fuego.

Aunque los incendios son comunes en esta época, los de años anteriores no se comparan con los que hasta hoy han tenido que combatir los bomberos australianos.

Ante tal crisis, personas civiles, organizaciones y famosos han buscado la manera de ayudar de la manera que tengan a su alcance. Tal es el caso de Metallica, que dada la grave situación y a través de su organización sin fines de lucro All Within My Hands donaron lo equivalente a $515,000 U.S. a las organizaciones NSW Fire Rural Service y Country Fire Authority en Victoria, Australia para seguir sumando esfuerzos para parar la destrucción causada. Así lo anunciaron a través de sus redes sociales.

La destrucción resultante y los efectos devastadores en todos los residentes, animales, el medio ambiente y la increíble tierra que es Australia es realmente desgarrador.

La banda también instó a sus fans a apoyar desde sus posibilidades.

Otros músicos que se han solidarizado con la difícil situación son Pink, quién donó $500,000 U.S. directamente a los servicios de bomberos locales, Elton John donó un millón de dólares de los siete conciertos que dio en Australia, Keith Urban también donó $500,000 U.S. y Lizzo junto con el festival FOMO organizaron una colecta de donaciones.

Si también quieres apoyar te compartimos la lista de organizaciones que creo CNN para ayudar a contrarrestar la crisis en Australia.

Metallica también celebró este 7 de enero el 23 aniversario del video King Nothing dirigido por Matt Mahurin. Se estrenó en 1997.

La fotografía de portada fue tomada de la página de Facebook de Metallica.