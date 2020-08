Metallica ha compartido un nuevo avance de lo que vendrá en ‘S&M2‘; su próximo álbum/película que conmemora el 20 aniversario del ‘S&M’.

Hace un mes que la legendaria banda anunció que lanzarían un álbum de su concierto sinfónico en compañía de la Orquesta de San Francisco.

Ahora, han compartido un nuevo adelanto de este material.

Metallica publicó un video en donde interpretan ‘Moth Into Flame’ junto con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, misma que formará parte de este ‘S&M2′.

Mira y escucha ‘Moth Into Flame’ a continuación:

El ‘S&M2‘ de Metallica celebra el 20 aniversario del primer sinfónico de la banda con el lanzamiento del álbum y de la película del evento.

Tanto las imágenes como las canciones fueron grabadas en dos shows que tuvieron lugar en 2019. Cabe destacar que dichas imágenes se proyectaron por una única ocasión en cines en octubre de ese mismo año.

Previamente, la banda compartió imágenes del espectáculo mientras interpretaban ‘Nothing Else Matters’ y ‘All Within My Hands’.

Al igual que su predecesor, la función de 20 canciones contiene versiones sinfónicas de algunos de los más grandes éxitos de Metallica, con al menos una pista extraída de cada uno de sus diez lanzamientos de estudio.

Por su parte, la película se lanzará el 28 de agosto en una variedad de formatos variada; incluidas las versiones 4xLP de vinilo, DVD, Blu-Ray, y algunas ediciones limitadas.

La banda ha invitado a sus fanáticos a pre-ordenar este material en su página web oficial.

Foto de Portada Tomada del Facebook de la banda