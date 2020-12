Este viernes y sábado se llevará a cabo la segunda edición del festival Metal Heroes Online. Se trata de un compilado de bandas de Bolivia, Venezuela, España, Argentina, Hungría, Estados Unidos y por supuesto varios estados de México que ofrecerán parte de su música en formato 100% Live Session. Ambos días, el horario de inicio para México será a las 5 de la tarde; para Bolivia y Venezuela será a las 19:00 horas, Argentina a las 8 de la noche y Europa a la media noche.

TXT:: Luis Jasso

El evento está organizado por GW Producciones y Killsound Productions y se suma a los esfuerzos que se han hecho durante todo este año para no dejar que la música sea olvidada. Se trata además de un festival diverso, como deben ser los que no están anclado desde su nombre en algún género particular (Maryland DEATH Fest, DOOM Shall Rise, etcétera) y ofrece opciones que van desde el Hard Rock hasta el Black Metal, del Folk al Groove, del Heavy al Thrash al Gótico e incluso alguno instrumental.

De parte de la escena nacional hay nombres de leyenda como Next y Abaddon, otros que aún no llegan a ese calificativo pero que tienen algunos años ya en la lucha como Hada de Beng, otros de formación más reciente pero con enorme talento como Parazit o The Outsider y muchas más que comienzan y que encontrarán en esta plataforma una manera de difundir sus proyectos. Las menciones no tienen el afán de menospreciar a nadie, es solo que la lista es larga y por cuestiones de prudencia y espacio no se puede destacar a cada una.

El cierre será con los estadounidenses Illusions Of Grandeur, un combinado de Fantasy Metal que actualmente promueve el sencillo “Crossing Over”, primero del próximo larga duración que se llamará The Siren y que estará listo en 2021. El disco, fiel a lo que se espera de ellos estará cargado de mitología y referencias al panteón Griego.

El festival será transmitido en vivo por Facebook, Youtube y Twitch, solo se debe buscar con el nombre Metal Heroes Online II.