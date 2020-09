Los Blackers chilenos Animus Mortis editaron recientemente el en vivo Exhibitions of Devotion con el sello mexicano Iron, Blood and Death Corporation. Se trata de nueve canciones, las primeras ocho grabadas el 11 de febrero de 2015 cuando la banda le abrió a Nargaroth, en Santiago de Chile, y una más grabada el 29 de julio de 2017 desde la consola del Carpathian Alliance Open Air de Ucrania.

Animus Mortis fue fundada en 2014 y su concepto va ligado a la metafísica y el hermetismo. Es referenciada como pionera en la creación de metal atmosférico e hipnótico en el cono sur del continente. Como la idea de apreciar más lo europeo y norteamericano que lo local no es exclusiva de México, la banda ha dirigido su propuesta sobre todo con miras al mercado europeo, sobre todo a la hora de buscar sellos discográficos que editen su material. Eso los ha llevado a enlistarse con sellos de Francia (Debemur Morti Productions), España (Fiery Path Records, Ishtadeva Vynil Productions), Italia (Aeternitas Tenebrarum Musicae), Polonia (Godz ov War Records) y Alemania (Non Shall Defy Records).

Al principio de 2017 comenzaron diversas giras tanto en Sudamérica como en Europa. Sus presentaciones variaban desde clubes con audiencias limitadas y comparativamente pequeñas hasta festivales con capacidades cercanas a los 10 mil escuchas, lo cual es una cifra importante para un género como el Black en el contexto subterráneo. Justamente esa experiencia es lo que aparece capturado en Exhibitions of Devotion (16th Anniversary-Live Album).El disco captura lo más importante en estos trabajos, que es a la banda con sus instrumentos, sin arreglos ni tomas eternas hasta obtener lo deseado, en vivo. Su configuración es la clásica de cinco músicos: N. Onfray en la voz, Nhiver y O. Pinto en las guitarras, Tempenor en la batería y C. Mortvm en el bajo.

