Mercedes Nasta pop y cumbia en el MUAC

La canción pop llega al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, de la mano de Mercedes Nasta con la instalación de un single en el que participan Ramón del Buey, Juan José García, Benjamín Shwartz, Rodrigo Blanco y Tobías Álvarez.

La práctica artística de Mercedes Nasta se despliega entre la música que va del pop, cumbia, bolero y electrónica así como el performance y la experimentación audiovisual, donde procura trazar puentes entre la sensibilidad contemporánea y los imaginarios ancestrales. La cantante llega al MUAC para presentar la pieza Honorata la cual fue comisionada por el museo. La canción fue compuesta durante el embarazo de la cantante.

Honorata, 2025
Instalación sonora multicanal en loop 15’
Voz: Mercedes Nasta
Piano Rhodes y órgano Hammond: Ramón del Buey
Contrabajo: Juan José García
Viola: Benjamín Shwartz
Sintetizadores y guitarra eléctrica: Rodrigo Blanco
Espacialización y asistencia técnica: Tobías Álvarez

La trayectoria de Nasta comenzó con la banda Disco Ruido, con la que debutó en el festival MxBeat 2008, y desde entonces ha transitado por distintos territorios sonoros y visuales. En 2016 inició un proyecto audiovisual propio, concebido como una exploración del espíritu prehispánico y de las resonancias materiales del entorno natural. Su primer álbum, Basalto, se articula como una oda a las pirámides, al modernismo mexicano y a los fenómenos naturales, proponiendo una lectura del paisaje y la memoria desde la vibración, la forma y el ritmo.

La canción Honorata de Mercedes Nasta es instalada en el Espacio de Experimentación Sonora del MUAC y será lanzada e inaugurada el sábado 11 de octubre a las 12:00 horas con la presencia de Mercedes Nasta y Guillermo García.

MUAC, Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, CDMX.

Flyer Mercedes Nasta
Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

