Mercedes Nasta pop y cumbia en el MUAC

La práctica artística de Mercedes Nasta se despliega entre la música que va del pop, cumbia, bolero y electrónica así como el performance y la experimentación audiovisual, donde procura trazar puentes entre la sensibilidad contemporánea y los imaginarios ancestrales. La cantante llega al MUAC para presentar la pieza Honorata la cual fue comisionada por el museo. La canción fue compuesta durante el embarazo de la cantante.

Honorata, 2025

Instalación sonora multicanal en loop 15’

Voz: Mercedes Nasta

Piano Rhodes y órgano Hammond: Ramón del Buey

Contrabajo: Juan José García

Viola: Benjamín Shwartz

Sintetizadores y guitarra eléctrica: Rodrigo Blanco

Espacialización y asistencia técnica: Tobías Álvarez

La trayectoria de Nasta comenzó con la banda Disco Ruido, con la que debutó en el festival MxBeat 2008, y desde entonces ha transitado por distintos territorios sonoros y visuales. En 2016 inició un proyecto audiovisual propio, concebido como una exploración del espíritu prehispánico y de las resonancias materiales del entorno natural. Su primer álbum, Basalto, se articula como una oda a las pirámides, al modernismo mexicano y a los fenómenos naturales, proponiendo una lectura del paisaje y la memoria desde la vibración, la forma y el ritmo.

La canción Honorata de Mercedes Nasta es instalada en el Espacio de Experimentación Sonora del MUAC y será lanzada e inaugurada el sábado 11 de octubre a las 12:00 horas con la presencia de Mercedes Nasta y Guillermo García.

MUAC, Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, CDMX.