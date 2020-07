Mercedes es una de las nuevas caras dentro del hip hop mexicano con una propuesta tremenda. El año pasado lanzó “Para mi”, tema que después relanzaría con una colaboración de Simpson Ahuevo. Es un proyecto que se gestó desde dentro de la Ciudad de México y con su música refleja eso que hace que la CDMX sea tan imponente para el mundo: el ritmo, el caos y la belleza.

Los Ghetto Kids trabajaron con ella y LAO también grabó algunos tracks con Mercedes. Hace unos años colaboró con Dr. Shenka de Panteón Rococó en “Puños en alto”, una canción dedicada a México después del terremoto del 2017.

Ahora Mercedes presenta “Ejército”, con esta canción se refleja la importancia de la unidad, pareciera que creó un himno para la pandemia mientras la situación nos va alejando poco a poco.

“Para mi la música es un lenguaje que me permite expresar y comunicar todo lo que soy. Es donde me reflejo y me vulnero cómodamente usándola como un proceso catártico en el cual encuentro completa libertad para experimentarme de muchas maneras y conocerme desde diferentes perspectivas.

Yo amo la música porque en ella encuentro la sensación de pertenencia al todo y es a través de ella que canalizo todas mis experiencias que me han traído al lugar donde me encuentro actualmente. La música, al igual que la divinidad es algo sublime que siempre está presente aunque no lo podamos percibir con todos nuestros sentidos. Espero que la gente que me escuche encuentre en mis canciones inspiración así como yo he encontrado en ella mucha motivación para vivir y ser!”