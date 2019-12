A menos de una quincena de que acabe el año y con la celebración de su 10 aniversario en puerta, Mercadorama (los creadores de Mexico Is The Shit) tendrá una venta de mercancía oficial de más de 50 bandas este fin de semana con música y drinks incluidos.

Junto con ellos, Live Shows Merchandising, Primario Merch y Rey Camiseta podrán mucha mercancía a la venta (muchas últimas piezas) de bandas locales y nacionales como Queens Of The Stone Age, Tame Impala, Iron Maiden, Interpol, The National, Phoenix, Molotov, Café Tacvba, Arctic Monkeys, Björk, Yeah Yeah Yeahs, LNG/SHT, Ed Maverick, Chingadazo de Kung Fu, San Pascualito Rey, She’s A Tease, IMS, Quiero Club y muchos más.

También tendrán a la venta de prints de ilustradores y diseñadores como Aníbal, Mr. Kone, Kraken Pogo, Violeta Hernández, Mike Sandoval, entre otros. Será una venta limitada a 30 copias por artista.

Revisa algunas de las piezas que tienen el stock en el kichink de Mercadorama, estamos seguros de que te encontrarás con más sorpresas. Para más detalles síguelos en sus redes sociales.

La cita es el sábado 21 y domingo 22 de diciembre en Lucerna 34, Col. Juárez, de 11 am a 7 pm.