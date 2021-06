Scott Weiland publicó hace años unas memorias dentro de una novela titulada Not dead & not for sale, las cuales han sido confirmadas para ser adaptadas a la pantalla grande.



El título de esta producción es Paper hearth y desde el año 2011 se ha estado pensando en adaptar esta novela a la pantalla; ya que desde ese año la casa productora Dark pictures y el productor Orian Williams adquirieron los derechos de esta obra.

La película abarcará la vida de Scott Weiland, su ascenso a la fama con Stone Temple Pilots, su batalla contra el uso de sustancias y sus recaídas; las cuales desafortunadamente le quitaron la vida en 2015 a sus 45 años por una sobredosis.

Paper heart está siendo escrita por Jennifer Erwin, cofundadora de Dark pictures y fanática de Stone Temple Pilots. En un comunicado con The hollywood reporter, Erwin dijo lo siguiente: “Es un honor tener la confianza para contar la historia de Scott y la capacidad de retratar los lados menos conocidos de él: el hombre cariñoso y tierno que era, el atleta de secundaria que era, el alma melancólica que era y el legendario líder que fue”.

El productor Williams agregó: “Queremos hacer la película más auténtica posible sobre este notable artista. Más allá de las memorables memorias de Scott, conectarse con los más cercanos a Scott es importante para obtener los detalles correctos “. Aun no hay fecha de estreno para Paper heart.

Crédito foto de portada: Instagram Scott Weiland