Meme del Real revela quién es su “Princesa”

Estamos ante el primer sencillo del álbum solista de uno de los miembros de Café Tacvba, quien luego de un lustro viviendo lejos de la CDMX encontró la inspiración que requería para avanzar con su andar musical, del cual hoy da a conocer el primer paso: “Princesa”.

“La oportunidad de tener esa relación tan cercana con la naturaleza me dio una lectura diferente de la ecología de los sistemas; no solamente naturales, sino también de cómo me relaciono con mi familia, mis amigos y el entorno”, ha dicho Meme del Real de su residencia en Valle de Bravo, donde montó un estudio casero en el cual fraguó su nueva aventura sonora.

Sobre su desempeñó en “Princesa”, el músico explica: “sentí por primera vez que también soy un cantante, o que puedo serlo”, refiriéndose así al hecho de que ha ganado “una autoestima que no existía antes”. En este proceso, la ayuda de Gustavo Santaolalla, productor de cabecera de Café Tacvba, ha sido fundamental. El argentino ha expresado que “Princesa” ocupa un sitio nuclear en el álbum que Meme del Real está por dar a conocer.

Te quedas con el video de “Princesa”, dirigido por Gregory Allen:

*También te puede interesar: Los Planetas: “Super 8 fue hecho bajo la influencia de una sustancia que no es legal”