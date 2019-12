Estamos llegando al final del 2019 y aquí tenemos una lista con los 10 mejores discos para Marvin, este conteo salió a partir de una votación que se realizó entre colaboradores, staff y amigos. Cada año se revisa lo mejor en cada una de las disciplinas a la que les echamos ojo, es complicado regresar a los primeros días del 2019 e irle dando seguimiento a cada una de las cosas que salieron a lo largo de este año.

Al final, acá están los mejores discos del 2019, los que más nos gustaron en Marvin. Falta un momento importante dentro de este recuento: El disco de la gente. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan votar y decidir cual fue el mejor disco del 2019 para ustedes.

En este nuevo trabajo, Sharon nos receta diez nuevas canciones que van de la desazón y la falta de amor en la que algunos gustamos de regodearnos. De forma velada, imprime cierta fuerza a los instrumentos y lo equilibra con una voz tersa desprovista del estorboso virtuosismo.

Como una constante en esta lista, nos encontramos letras sinceras, en las que cualquier individuo que haya amado se puede reconocer. Contagia de ese sello americano que tienen las canciones que nacen de una íntima guitarra y ante una imponente ciudad.

LA CANCIÓN: “Seventeen” – Sharon Van Etten

Una producción potente, contenida a ratos, pero bien dirigida. Se notan los años de experiencia y la dedicación puesta en cada uno de los cortes. Son canciones largas, que mantienen un nivel y que no se entregan a la euforia que se esperaría de un grupo de metal. En ningún momento explota, pero ello no quiere decir que no llegue a un punto.

Se puede percibir que es un grupo que pertenece a otra generación. Se mueven más lento, no le hacen tanta promoción al disco ni producen contenido visual a partir de él. En cambio, suman conciertos de a poco, y saldan la deuda que tenían con sus fans. Una cosa es segura: bien valieron los trece años de espera.

LA CANCIÓN: “Pneuma” – Tool

Luego de un proceso enorme para esta artista de origen colombiano, este año por fin pudo ver materializado su esfuerzo. El escribirlo le llevó tiempo, situaciones personales tan adversas como comunes como lo es una ruptura amorosa. Pero no se queda en ese episodio, sino que este álbum es acerca del aprendizaje adquirido en el camino.

Una docena de canciones en las que lo mismo nos pone a bailar o a cantar con fuerza. Una de las grandes sorpresas y muestra palpable de que el esfuerzo da buenos resultados.

LA CANCIÓN: “Ojos noche” – Elsa y Elmar

La segunda placa del grupo que lidera Greg Gonzalez toma cierta distancia de su antecesor. Se siente un poco más invitante al baile y al íntimo abrazo. Crea atmósferas profundas, solemnes e intensas. Las letras siguen refiriendo a los sentimientos que provoca alguien y va más allá.

Nueve canciones son suficientes para darle nueva vida a un proyecto que avanza y que se mantiene de gira desde hace algunos años. Esparcen un mensaje de amor e intimidad que parece hacer tanta falta en estos días.

LA CANCIÓN: “Touch” – Cigarettes After Sex

El episodio en solitario de Brittany trae consigo canciones llenas de emociones reales, venidas de muy dentro suyo. De paso, se aleja del sello musical del grupo al que pertenece y cobra un sentido propio. Con arreglos experimentales, llenos de texturas y con varias capas para distinguir.

Una producción que parece resultado de una serie de sesiones en vivo. Puede distinguirse la buena química que lidera esta grandiosa artista. Lleva ya unos meses fuera, pero todavía le queda mucha vida por delante.

LA CANCIÓN: “13th Century Metal” – Brittany Howard

Este proyecto tiene escrito por todos lados esa influencia de Jaime López y de La Onda. En vivo, es divertido y enérgico. Cada uno les dará un significado personal a estas canciones, pero para nosotros suenan a la ciudad, palabras diarias que adquieren otra acepción cuando se adueña de ellas esta banda. El único album nacional que logró colocarse dentro de nuestros mejores discos.

Once canciones para destruirse y reconstruirse desde cada una de ellas. Somos testigos de cómo Belafonte se hace con el paso del tiempo con una cantidad mayor de seguidores. No es esto una casualidad, pues parece que se pone a la altura del público y les habla de frente. Aún cuando se le escucha en una plataforma de streaming.

LA CANCIÓN: “Segundo Acto de Destreza Juvenil” – Belafonte Sensacional

Este es el primer disco como tal de la súper estrella de la música nacida en este milenio. Al inicio de esta década nadie había escuchado sobre ella y ahora tiene a más de uno entusiasmado. Catorce canciones que hizo al lado de su hermano en la intimidad de su cuarto, y en las que imprimió gran carga sentimental con la que es sencillo conectar. A sus 17 años se colocó dentro de varios conteos de los mejores discos del 2019.

Su trabajo le ha valido comentarios positivos de grandes de la música y ahora llena arenas alrededor del mundo. Todavía no cumple ni la mayoría de edad y ahora piensa en el sucesor de este brillante material. Ya nos dio una prueba de su talento en Corona Capital, y el próximo año la tendremos de regreso en el Palacio de los Deportes.

LA CANCIÓN: “all the girls go to hell” – Billie Eilish

Este grupo regresó para reclamar el puesto que se ganaron décadas atrás y para demostrar que en ningún momento se vieron rebasados por las novedades. Este trabajo parece hilarse en trilogías y la décima engloba el concepto, baja las revoluciones y brinda unos minutos de gracia para procesar lo escuchado.

Bien valen un buen par de audífonos que hagan justicia a la producción. Hoy por hoy, ChemBros ostentan uno de los mejores shows en directo dada la producción visual y la forma de conducir a los asistentes. En el 2020 los veremos por tercer año consecutivo en nuestra ciudad, esta vez con un espectáculo diferente, en Ceremonia.

LA CANCIÓN: “Got To Keep On” – The Chemical Brothers

Cinco años tuvimos que esperar por un segundo disco de Tahliah, nombre de la talentosa artista al frente de este proyecto. Nueve canciones venidas de la historia de María Magdalena, uno de los personajes más incomprendidos de la Biblia. twigs echa mano de su figura para proyectarse como una acogida en un seno católico. Sin embargo, los tiempos la empujan lejos de ese aparente lugar seguro y la impulsan a asumirse como una mujer independiente, lejos de los estigmas que rodean a la figura femenina, esto le provocó meterse en la lista de los mejores discos del 2019.

En esta placa, FKA twigs nos demuestra su poderío vocal y se hace acompañar por una producción un tanto más elaborada. Difícil sería tratar de meterla en una categoría o género, se aleja de lo que está en el hype y en nueve canciones se abre totalmente para mostrarnos su imaginario. Pronto, en unos meses, seremos testigos de su acto en Ceremonia 2020.

LA CANCIÓN: “holy terrain ft. Future” – FKA Twigs

El número uno de los mejores discos del 2019 es un disco con distintas auras como interpretaciones le dé el público. Algunos lo perciben como algo nostálgico con una gran carga de tristeza, mas la intención del grupo era “que cada canción se sintiera como si estuviera escalando hacia un estado exultante y eufórico, para que el disco fuera un recipiente que transportara al oyente lejos del mundo y sus problemas, y que viviera en el jubiloso y esperanzador más allá”, escribió Nick en su blog.

Días antes de que saliera a la luz, Cave lo definió como un espíritu migrante, y con la descripción previa vemos a qué se refería. Sus letras pintan paisajes hermosos, llenos de paz interna. Señalan que la belleza está disponible para todos, simplemente hay que aprender a verla y apreciarla. La placa carece de percusiones porque necesitaban que estas canciones flotaran. Y lo lograron.

LA CANCIÓN: “Bright Horses” – Nick Cave and The Bad Seeds