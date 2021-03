Lanzó “Perfume”, su primer sencillo, en febrero de 2020, unas semanas antes de que el virus que padecemos se expandiera mundialmente. Mehro es, efectivamente, un artista pandémico. “Mi carrera se ha desarrollado completamente en la pandemia. No he tenido interacción frente a frente con la gente, no he salido de gira. Para los músicos éste es un obstáculo que debemos enfrentar; nos toca encontrar nuevas formas de conectar con los fans”, explica el cantautor.

TXT:: Karina Castillo

En ese sentido, Mehro cree que el público valorará de otro modo los conciertos: “Creo que se apreciará más la experiencia; estaremos agradecidos porque ahora sabemos lo que se nos puede arrebatar. Espero que cambie la industria del entretenimiento, que los creadores seamos más respetados y apreciados.”

Sin embargo, si echamos un vistazo más profundo a lo que fue 2020, además del asunto pandémico hubo otros acontecimientos que dejaron huella: incendios, asesinatos, brutalidad policiaca, racismo, manifestaciones… Y sí, del caos a veces nace la inspiración, justo lo que ocurrió con Mehro. De ahí las siete canciones que editó bajo el título de Sky on fire, una frase que hace referencia a los incendios que hubo el año pasado en Los Ángeles, California, lugar de residencia del cantante.

“Los incendios, los asesinatos, las muertes de Breonna Taylor y George Floyd, la pandemia. El miedo. Todo estaba pasando justo frente a nosotros y no podíamos hacer nada. Como un cielo en llamas (Sky on fire). Fue extraño que algo tan horrible como un incendio al mismo tiempo fuese tan hermoso para observar. Quizás algo de eso tiene el año pandémico; una era terrible que quizá a la larga nos deje algo hermoso”.

Inspirado por la película Walk the line, sobre la vida de Johnny Cash, Mehro encontró un lugar en la música con el fin de trascender, de dejar huella a través de su arte: “Me gustaría ser recordado como alguien que inspira y es sincero, auténtico al transmitir su energía. Quisiera que los demás se conmovieran con mi música y ella los inspirase a vivir su vida al máximo. El arte debería conseguir eso: llevarnos a alcanzar la mejor versión de nosotros mismos”.