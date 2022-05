Hace unas semanas Mehro visitó México. Llegó con un par de EP´s entre manos (Alchemy & Dark corners), ambos editados de modo simultáneo. Durante su estancia fue telonero de Alice Phoebe Lou y una serie de presentaciones en diversas universidades. Hoy día, el cantautor presume haberse presentado en el SXSW 2022 y contar con un set para los Tiny Desk Concerts de la NPR disponible en el aire virtual. Con todo ello detrás, nos sentamos a charlar con el de “Parasite”.

TXT:: Alejandro González Castillo

Suele relacionarse tu música con lo hecho por Surfjan Stevens y Bright Eyes. Grandes referentes.

Esos son dos artistas con los cuales me siento honrado si me comparan, porque quienes creen que nos parecemos lo hacen con buenas intenciones. Pero hay muchos años de diferencia entre nosotros, pertenecemos a diferentes épocas y, además, lo que busco es ser yo mismo, sin compararme con nadie. Pero es un honor estar relacionado con ellos.

Tus padres fueron determinantes en la definición de tus gustos musicales, ¿cierto?, allá, en Los Ángeles, una gran ciudad para crecer.

Sí, crecí en Los Ángeles, un sitio con barrios muy diferentes entre sí; al igual que la gente, la hay de todo tipo. Algo parecido a lo que sucede en la Ciudad de México, donde de una esquina a otra encuentras grandes diferencias. Mis padres amaban a los Beatles, y mi padre era muy fan de Chuck Berry, así que me sé todos sus clásicos. Me hice escuchando a Nirvana, Fleetwood Mac, Elton John, Michael Jackson y Joni Mitchell. Pero luego empecé a descubrir música por mí mismo; quizá el primer artista que encontré de este modo fue a Kanye West, luego a The Black Keys.

Perteneces a una generación que, además de heredar gustos por la familia adquiere otros gracias a los videojuegos y la películas.

La verdad es que yo descubrí a Surfjan Stevens recientemente. Y claro, me encanta, es un artista fabuloso; hablo de las canciones que aparecen en la película Call me by your name. Uf. Y me gusta mucho Jeff Buckley, por ejemplo; a él le entré gracias a que “Hallelujah” sale en la película de Shrek.

¿De qué forma te relacionas con la guitarra al momento de hacer canciones?

La guitarra es como mi amante. Los subidones que vivo con ella son maravillosos y los bajones que experimentamos juntos son desbastadores, de verdad horrendos. Con los amigos puedes acudir cuando lo necesites; pero un amante es alguien a quien deseas y necesitas… para hacer el amor. Y crear una canción es algo parecido a hacer el amor.

Lanzas dos EP´s de manera simultánea, ¿doble trabajo?

Hice dos EP´s porque quiero mostrarle al público de lo que soy capaz, que no sólo tengo un perfil, sino varios, y quiero darlo todo. En estos EP´s, Alchemy y Dark corners me encuentro yo; si la gente los recibe significa que van a aceptarme como artista para siempre. En ese sentido no me importa hacer doble trabajo.

Hay un tema donde te refieres a que todos somos hipócritas, curioso viniendo de un cantautor, se supone que debes ser honesto a morir, nada de mentiras.

“Green felt” es la canción. Bueno, la vida es complicada. Somos seres profundamente sensibles, estamos capacitados para llorar si miramos algo que nos conmueve, pero al mismo tiempo tenemos un lado oscuro. La vida es así, el universo es así, la hipocresía existe. A veces escribir no se trata de ser honesto hablando de uno mismo, sino de describir determinado momento con certeza. Cuando hice ese tema me encontraba en un momento oscuro de mi vida e intenté sacar provecho. Todos tenemos momentos así, oscuros, la cosa es que no todos son capaces de mostrarlo públicamente.

Tienes alrededor de 243 K de susuarios siguiéndote en Instagram, por sólo mencionar una red social. ¿Te pesa ese número?

Tengo la oportunidad de llegar a mucha gente. A veces me pesa, y a veces es como una bendición. Es una dualidad. Me parece que las redes sociales son necesarias como apoyo para comunicarme con quienes me escuchan, pero la música es lo que auténticamente importa, un millón de veces más. La verdad, si pudiera me desharía de mis cuentas en redes.