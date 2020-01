Meghan Trainor inicia el año nuevo con un nuevo disco. Después de tres años desde el lanzamiento de Thank You, la cantante y compositora nos trae Treat Myself disco que llega oficialmente hoy (31 de enero). El álbum de 15 pistas incluye colaboraciones con Mike Sabath, Lennon Stella, Sasha Sloan, AJ Mitchell, The Pussycat Dolls y Nicki Minaj.

Esta versión moderna parte bastante de su música anterior y es una forma fresca y pegadiza de cautivar al público. El nivel de producción llega a nuevos máximos gracias a temas como “Babygirl“, “Blink” y “Evil Twin“. En general, la complejidad de los instrumentos, sonidos, ritmos, letras y producción recibieron el cuidado que solo Meghan sabe darle a su música.

El disco inicia con “Wave” colaboración con Mike Sabath, comienza sutilmente hasta que llega a un clímax y se rompe en ritmos intensos, presentando el mood de la artista de su sonido original. Sabath se hace cargo de la canción para esculpir algunas rimas conmovedoras, y la melodía electrizante se inclina a las siguiente canción del disco. Y continua con la colaboración que hizo con la famosa rapera Nicki Minaj.

El álbum que fusiona el género de sus anteriores discos es una muestra espectacular del talento de Meghan. Valió la pena la espera de este proyecto, y vale mucho la pena escucharlo. Nosotros ya lo escuchamos y nos encantó.