Megan Thee Stallion va muy enserio con la ida de convertirse en actriz y uno de sus escalones para lograrlo, involucra el Universo Cinematográfico de Marvel.

A finales de marzo, surgieron rumores de que la cantante haría un cameo en She-Hulk: Attorney at law como una versión ficticia de sí misma. Si bien los detalles continúan bajo candado, de acuerdo con Consequence Of Sound, Stallion ha sido confirmada para formar parte de esta nueva serie protagonizada por Tatiana Maslany.

Al parecer, la noticia se dio durante un perfil que Megan Thee Stallion tuvo con The Cut, en el cual habló de cómo antepasados ​​como Queen Latifah y Ice Cube le allanaron el camino. “Cuando los miro, me inspira a ir más allá de la música. No siento que sólo voy a ser actriz, siento que también voy a ser directora y también voy a ser productora”, explicó.

Por otra parte, la artista también reveló que le encantaría protagonizar un reboot hipotético de la famosa película de porristas del año 2000, Bring it on, en la que le gustaría interpretar el papel de Isis de Gabrielle Union.

La noticia llega luego de que Megan Thee Stallion firmara un acuerdo exclusivo con Netflix para crear y producir nuevas series y proyectos. Además, recordemos que entre las producciones que la rapera ya tiene en puerta, está un filme con A24 titulado Fucking identical twins, el cual promete ser una comedia musical inspirada en Juego de gemelas.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.