Hace ya un buen rato que no teníamos noticias sobre la película live-action de Mega Man. Al parecer el proyecto del bombardero azul sigue en pie y el estudio está en busca de un guionista.

Durante muchos meses no hemos recibido noticia alguna sobre este esperado proyecto. Muchos llegamos a pensar que el proyecto había sido olvidada o mucho peor ¡CANCELADA!. Pero no, hace no mucho se confirmó que esta cinta no sería cancelada y ahora sabemos que el guión será escrito por uno de los miembros del equipo de The Batman.

Fue por medio de Twitter que la cuenta Fandom aseguró la participación de Matt Tomlin, co-escritor de The Batman como el nuevo guionista de Mega Man. Actualmente y por obvias razones, Tomlin se encuentra trabajando en la película del Caballero de la Noche interpretado por el vampiro brilloso, Robert Pattinson.

Este “rumor” fue confirmado por el mismo Matt Tomlin a través de un tweet que acompaña con un gif.

Out of endless options, it’s this gif really resonates with me. https://t.co/XXBwpco8qi pic.twitter.com/6C6lBldUtH — mattson tomlin (@mattsontomlin) January 23, 2020

La película live-action de Mega Man fue anunciada desde 2018 esta sería producida por 20th Century Fox, aunque tras la adquisición de la empresa por parte de Disney, el futuro de esta cinta se tornó incierto. Hasta ahora no se conocen mayores detalles de la cinta, aunque la confirmación de Tomlin dentro del proyector, nos da una luz de esperanza.