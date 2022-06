Tras seis largos años de silencio, Megadeth está de vuelta con un nuevo sencillo, “We’ll be back”. Afortunadamente para los fans de la banda, que en buena medida son “vieja escuela”, esto no es un reflejo de los nuevos métodos de liberar música en los que se saca un sencillo cada tres meses y ya. Éste es el primero para calentar motores en cuanto al lanzamiento del décimo sexto disco de la banda, retrasado una vez más y con nueva fecha de llegada a este mundo el 2 de septiembre.

TXT:: Luis Jasso

Aparentemente el retraso en la salida del disco tiene que ver (ahora) con la problemática de conseguir insumos para hacer viniles. Aún así, hoy tenemos portada y sencillo, y en ambos casos el resultado es sumamente halagüeño. Megadeth no suele decepcionar, pero ha tenido su par de baches, por lo que cada nueva entrega genera mucha expectativa, y algo de angustia. Si “We’ll be back” fuera una muestra seria de lo que nos espera, entonces se avecina una hecatombe de velocidad, riffs brutales, doble bombo, excelsos solos y temática cruda.

De inicio, el tema muestra a una banda en muy buen estado musical, madura, que sabe que no le debe nada a nadie. El resultado es una canción que no se anda por las ramas comerciales, que no tiene ganchos poperos, que no busca los sonidos de la actualidad metalera y que sin embargo retiene lo que hizo que Megadeth cayera dentro del Big Four del Thrash, que con su disco más reciente lograra un Grammy y que llevara a su mente maestra, Dave Mustaine, al panteón de los dioses del género.

Con un riff memorable de entrada, el excelso trabajo de Verbeuren y Lomenzo que ponen la base y por supuesto el intercambio de solos de Mustaine y Loureiro, lo primero que queda claro es que Megadeth ahí sigue, no se ha ido al diablo y no planea hacerlo pronto. Pasadita la mitad del tema hay un quiebre, un silencio (en el video es para efectos dramáticos) y cuando la banda regresa, el riff cambia, se vuelve un poco más lento, con un enorme tinte al viejo Megadeth. ¡Altamente recomendable, sin duda alguna!