Medealand en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del CCU

La obra de teatro Medealand de Sara Stridsberg bajo la dirección de Esther André González abre temporada en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario (CCU).

Para Medealand la directora de Esther André presenta en el escenario a una Medea radical con deseo de justicia, alejada de la Medea desalmada y vengativa del poeta griego Eurípides; La maternidad es uno de los temas que aborda en “Medealand”, hecho considerado sumamente violento y que trae cambios fisiológicos y psicológicos para las mujeres, además de ser un mito del patriarcado el decir que todas quieren ser madres o deben serlo, así como el pensar que las mujeres que no pueden convertirse en madres se frustran, ideas que están cambiando.

“Hay que acabar con el patriarcado desde sus raíces, Medea no tiene nada contra sus hijos, no los usa para vengarse del marido malvado que los abandonó, no es una pequeña historia pasional ni esa nota roja en lo que han querido convertir la grandeza de Medea, es una persona mucho más inteligente, mucho más brillante, que no acepta la normalización de la injusticia en el mundo como lo vivimos a diario muchos de nosotros, ella va mucho más lejos, busca la justicia hasta sus últimas consecuencias”.

“Medea dice: mi amor es un acto terrorista, amor hacia sus hijos y a la justicia, no es la mujer sin escrúpulos que se quiere vengar y los mata para darle en la torre al marido, esa es la lectura patriarcal que reduce el sufrimiento que tiene al ser desechada como un obstáculo que estorba en la carrera política de Jasón. En la obra todo sucede en su cabeza una vez que Medea cree que mató a sus hijos (o que realmente los mató), se despierta como en un sueño; desgraciadamente existen muchos casos de mujeres que

matan a sus hijos y en la obra es interesante desmontar por qué sucedió con Medea, es una situación de gran sufrimiento y violencia”. Menciona Esther André González.

Participan: Paula Watson, Clarissa Malheiros, Juan Carlos Remolina Suárez, Elizabeth Pedroza, David Calderón León, Assira Abate y Tamara G. Cano. La música original es de Alfonso André, el diseño sonoro de Kiara Konstantellos André, la coreografía de Mauricio Rico, el diseño de escenografía y vestuario de Kristos Konstantellos, el video de Aldo Arriaga, el diseño de iluminación de Patricia Gutiérrez Arriaga y la asistencia de dirección de Fidel Nah.

Medealand inicia este 31 de mayo al 1 de julio en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario (CCU).