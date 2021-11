MC Davo presenta “Siempre es lo mismo” al lado de Gera MX y la exponente de R&B Samantha Barrón, un tema con fusiones de hip-hop y trap dedicado al desamor que enmarca el lanzamiento del esperado nuevo álbum del rapero, Canciones mamalonas 2, el cual incluye colaboraciones con varios exponentes de la escena del hip hop. En una plática amena, el propio MC Davo nos platica sobre ello.

TXT:: @pollorockmusica

“Me siento contento de poder continuar en este camino. Es un proceso éste, el de cada tiempo sacar un disco, cada dos meses una rola nueva, una colaboración. Estoy contento conmigo mismo ya que soy fan de mi propia música y para mí ese es el primer paso de cada cantante”, explica el MC para después aclarar que se las ha arreglado para que, de su historial, “muchas rolas que ni tuvieron video, en Spotify la estén rompiendo machín”.

Durante esta pandemia todo paró y trajo incertidumbre, la música fue lo último que se reactivó. Ahora regresas con nuevo material y promocionando el tema “Siempre es lo mismo”.

Ahora sí que a donde vaya la pelota ahí estoy, y mejor que ayer. No sé si fue la pandemia, pero la gente que no iba a los conciertos está ahí ahora, presente, no sé qué factor sea pero está bueno, que regresen los eventos más chonchitos. En este tema con Gera MX, con quien no es la primera vez que trabajo, existe un respeto de por medio, y se trata de una combinación que hace explosión con notas melódicas de amor y desamor. El tema habla de un güey que por mas que lo intenta no da en el clavo; que le cae mal a cupido, dice el coro. Gera y yo tenemos como que muy marcada esa línea, es muy fácil cuando ya te la sabes. Finalmente, “Siempre es lo mismo” es una fusión nunca antes vista: Gera, Samantha y su servidor hablándole a cupido.

Las colaboraciones están a la orden día, ya hiciste lo propio con Calibre 50.

Mientras salga bien, adelante. Porque a veces uno como fan comenta: “a ver a ver, en mi vida me imaginé a este intérprete haciendo algo así”. Esa rola con Calibre 50 fue perfecta. Los tiempos fueron muy buenos y salió una colaboración que quedó como la esperamos. Me encantaría en el futuro grabar con Christian Nodal y con el grupo Firme, estoy esperando el momento oportuno, pero de que ando encima, ando. Ojalá suceda para el próximo año. Por ahora estamos empezando con las presentaciones en directo; antes de la cuarentena lo hacía en lugares chiquitos, pero ahora estamos a reventar. Vamos con todo. Cuando trabajé de mesero tuve miedo de cambiar mi empleo por irme a las tocadas; no podía dejar la mesereada, con lo que ganaba en la música no me alcanzaba. Pero el día que lo hice, ¡puff! Si no se toman ese tipo de decisiones uno nunca sale de la zona de confort.