MC Davo es uno de los grandes personajes del hip hop en México, con una experiencia de vida enorme en la que le tocó abrirse camino en la música mientras mesereaba para cazar la chuleta, y hoy ya muy distante a esos días es una institución.

Por eso me senté a platicar con MC Davo so pretexto del lanzamiento de su colección de hits a manera de mixtape Canciones mamalonas, que me llevó a descubrir a la persona detrás del personaje, a alguien honesto y con ganas de compartir su historia personal.

-Canciones Mamalonas es una colección canciones que ya existentes y 6 canciones nuevas ¿cómo fue el escoger estas 14 canciones?

Hace 2 años empiezo el proceso, luego de mi último disco fue borrón y cuenta nueva, y en ese momento yo no estaba enfocado en dar vida a un disco y comencé a lanzar sencillo, y por fortuna una a una las canciones fueron pegando, y con el tiempo le dediqué una canción a mi hija y otra a las personas que se fueron.

Luego de 2 años de la primera canción, que fue “Los Bandidos”, y me reuní con el sello para ver si con esos sencillos podemos dar vida a un disco, de 10 canciones escogí 8 y 7 canciones inéditas, una se quedó fuera pero de eso a no lanzar nada fue mejor darle salida.

Desde noviembre del año pasado yo ya tenía todo listo para aventárselo a los fans, pero por cuestiones ajenas se fue posponiendo y llegó el momento de sacarlo, con todo y pandemia yo no me iba a quedar calladito y fue una gran decisión lanzarlo.

Estaba en mi poder esperarnos a un mejor momento, pero la neta fue de no, es que la música para mi va caducando, para el público no, por ejemplo “Préndete un Blunt” tiene 3 años, la escuché tantas veces que me aburrí, y es una de las canciones inéditas que mejor está funcionando.

Por fortuna le agradezco a todos mis fans que han recibido muy bien mi disco.

-¿Qué te dejó, a manera de conocimiento, esta forma de darle vida a un disco?

A quedarme calladito, porque la gente siempre tiene una respuesta diferente a las canciones, ya aprendí a que si no estoy seguro del momento en que voy a lanzar una canción mejor me quedo calladito, ya sé que si suelto un preview y postergo el lanzamiento de una canción, no va a faltar el fan que me diga: “yo ya había escuchado un adelanto y ya ni me acordaba de esa rola, ya está vieja”.

Pero en cambio, si me guardo todo hasta estar seguro de que la voy a soltar puede ser una gran sorpresa y una canción completamente nueva para mis fans, aunque para mi ya esté viejita.

-En esta colección de canciones en tus bases uno puede descubrir muchas fusiones, pero para ti como creador ¿cómo te gustaría conceptualizar el trabajo de MC Davo?

Ay dios mio, la neta no tengo una etiqueta, en el disco puedes encontrar rap, trap, reggaetón, afrotrap, dancehall. Sé que hay una etiqueta en México que divide la vieja escuela y la nueva, la vieja no mezcla géneros, yo sí, y a mi me gusta fusionar y no tengo una etiqueta, pero no me gusta que mis canciones suenen igual así que lo que puedo decir es que “bien variado” es mi etiqueta.

-Ya que tocas el tema, es algo controvertido, ¿cómo ves las diferencias entre la vieja y la nueva guardia en el rap nacional?

Yo me llevo muy bien con gente de la vieja y me dan el respeto, como yo también se los doy, y a esa gente, a esos colegas, les guste o no les guste lo que yo hago, me aplauden, y me aplauden porque Davo está haciendo muchas cosas que la gente de la vieja guardia no está haciendo, incluso gente de la nueva tampoco.

Pero en mi trayectoria de 10 años viviendo de la música sigo pedaleando y quitándole el sueño a muchos.

Pese a que en 2012 fue mi momento, fue cuando dí un salto del anonimato a convertirme en una figura hoy día sigo teniendo canciones nuevas con millones de plays, y tanto gente de la vieja y de la nueva, sabe que Davo aún hay para rato.

-Y en estos 10 años de carrera ¿cuál ha sido el momento que más allá del personaje, a ti como persona, te ha dado más alegría?

El nacimiento de mi hija, es un antes y después en mi carrera, no es un momento como un concierto, pero esos 9 meses de nerviosismo, esos 9 meses de decirte ponte las pilas Davo, ponte a hacer música porque cuando llegue tu hija no vas a tener tiempo de nada.

Si hay un año entero de que tienes que estar al pendiente de un hijo, una hija, pero al final la vida de uno es salir a cantar y regresar con el pan de cada día porque esa es la decisión de uno y al final uno tiene que proveer.

Al final cambió tanto mi vida que se vio reflejado en el contenido de mis letras, porque hay muchas canciones que no hubiera hecho si no hubiera tenido a mi hija, y de igual manera hay muchas cosas que me guardo al escribir una canción, porque no mi hija ya escucha mis rolas y lo que digo se va a quedar grabado ahí para siempre.

-Si pudieras regresar en el tiempo y darle un consejo al Davo de los años del Wow Crew ¿qué le dirías a tu yo más joven?

Le podría decir que lea bien todo, a veces somos bien huevones y firmamos las cosas sin saber, y uno se puede dar su taco y no todo lo que te propongan tiene que ser así, uno siempre puede salir con una contrapropuesta.

Aunque la neta no hay nada de lo que me arrepienta, y más que un consejo, me diría no te agüites, tu sigue adelante. Por que hay mucho estrés en el momento que uno decide dedicarse a esto de lleno, hay una nube gris, que no te deja ver y la incertidumbre te hace pensar quizá mañana tenga que regresar a trabajar en restaurantes.

Y al día de hoy aunque hubiera estudiado una carrera, tengo claro que he hecho más cosas de mi vida con la música, a que si hubiera sido otra película mi vida.

-Ahora, entrando a otros temas, ya con la responsabilidad de ser papá ¿has comenzado a diversificar tus ingresos? ¿has invertido en otros negocios? y ¿tienes ahorros por cualquier cosa que llegara a cambiar tu vida?

Claro, primero que nada, uno debe tener un colchón, eso es de ley. En el momento que yo empecé a hacer mis canciones no tenía ahorros, trabajando en restaurantes yo podía tener mil pesos y darme el lujo de no ir a trabajar y quedarme escribiendo canciones o trabajando en el estudio, pero al tercer día tenía que volver a chambear, porque tenía que volver, aunque no tuviera ganas de ir a mi trabajo de mesero, pero tenía la necesidad.

Por fortuna hoy tengo mi colchón, y tengo una marca de ropa, con la que por fortuna me va muy bien, tengo mi estudio, he comprado muchas cosas, que no está en mis planes vender, pero si se llega a necesitar tengo ahí una camioneta que me gusta mucho pero ha estado más estacionada de lo que la uso, disque yo la compre para llegar a los eventos, pero está tan malandra que no me atrevo a sacarla, me da miedo meterme a la carretera con ella.

Gracias a dios en estos momentos tengo el colchon, tengo chamba y gracias a los fans me puedo dar estos lujos y ojalá podamos seguir así.

-Pensando en el futuro ¿cómo te gustaría que Mc Davo sea recordado de aquí a 20 años?

Ya estoy entrando en etapas, en las que la gente comenta “Uy esta rolita en 2012”, que la gente te recuerda en otra etapa de su vida, el “esa canción sonaba cuando estaba en la secu” o “con esa canción conquiste a una morra”.

Me aparecen historias de repente, en Instagram, de que la gente a la que ahora le gustan otras cosas y de repente se encuentran con una canción mía y se vuelven locos.

Si la cosa sigue así, de que la gente me recuerda con buenos ojos, a mi me encantaría poder vivir del pasado, relajarme, no tener que pensar que cada 3 meses tengo que sacar una canción, y presentarme en eventos donde la gente se vuelva loca con las canciones viejitas.

-A esta altura de tu carrera ¿te has quedado con ganas de hacer alguna colaboración con alguien?

Hay bastantes, hay muchos a los que sigo en redes me siguen, pero no me gusta ser molesto, no puedes ir a escribirle a un artista en Puerto Rico “oye te acuerdas de mi, te acuerdas que dijiste que íbamos a grabar juntos”, más bien le tiene que nacer a él, hay muchos que me lo han dicho y ya han pasado años y siento que ya no se realizó, las ganas se fueron, no de mi parte, más bien de ellos, y no me gusta ser molesto, así que no los busco.

Hay muchos artistas con los que hablé, que ahora ya son millonarios y ellos ya no necesitan de un feat de Davo para crecer, pero hay que dejar de ver el nombre, más bien hay que pensar en hacer buenas canciones, así que yo espero que alguien de arriba voltee a ver a Davo, y espero que alguien de esa lista que tengo despierte con ganas de hacer una canción conmigo.

-¿A quién puedes mencionar que tengas en la mira de esta lista?

De mis gustos musicales Farruko y Arcángel, así como la gente me recuerda del 2012, yo recuerdo a ellos que me marcaron, siguen teniendo grandes canciones, y al día de hoy que ya hemos hablado puede no sonar tan a fantasía, y no me gustaría decir en el futuro nunca logre tener una canción con ellos.

-¿Qué opinas de esta nueva fusión del rap con el regiona mexicano?

Yo tengo cositas guardadas, a veces me ha tocado decir “se me adelantó este vato”, por ejemplo la otra vez vi una foto de C-Kan con Calibre 50 y Alfredo Olivas. Yo me quedé de chale, desde cuando yo ya tenía algo apalabrado con ellos, incluso días antes de ver la foto le dije a mi productor “vato apurate con eso”, pero la neta es que nunca lo suelto, y nunca puede estar libre de que siempre le estoy encargando más instrumentales.

Vi esa foto y me tocó decir “chale, me la ganaste” y no puedo sacar algo, porque me voy a ver mal si saco algo porque vi que C-Kan va a sacar esa colaboración.

He hablado con otros exponentes muy buenos, grandes nombres, pero también me ha tocado que no ha amarrado, o están peleados con su disquera y no pueden sacar nada.

No está en la calle sonando mi canción, pero el día que salga considero que va a ser una gran fusión y le va a ganar a varias, porque luego me toca escuchar canciones y si me quedo pensando que desperdiciaron esa oportunidad.

-Actualmente hay un movimiento muy activo de feminismo, y han logrado cancelar a cantantes de rap, ¿has llegado a temer que te acusen de misógino?

Ha existido la preocupación de que pueda suceder, pero me pongo a pensar que antes de que me suceda a mi hay unas cuatro cabezas más a las que les debe pasar antes, sí tengo letras pero no soy el peor.

Hay otros antes que yo que han dicho cosas peores, y al final del día no tengo una letra así grosera, y nunca he dicho “odio a las mujeres”, no soy un monstruo, es como los narcocorridos, mucha gente no porque los cante está en ese negocio, así mis canciones caen en la película, es una ficción, y sí, tengo letras de amor y desamor, pero también puedo tener letras para aquellas que les guste que les jalen el pelo, y no es una generalidad, no a todas las mujeres les tiene que gustar pero si habrá a quienes les guste eso.

Para todos hay gustos, y si lo entiendes, la vida de un rapero es plasmar historias.