La actriz de Stranger Things, Maya Hawke, recientemente reveló que cuando era niña fue expulsada de la escuela debido a la dislexia que padece.

Durante una entrevista con NPR, la también cantante se abrió sobre su experiencia viviendo con este trastorno del aprendizaje, el cual causa problemas con la lectura, la escritura y la ortografía. Y lo calificó como “una de las grandes bendiciones” de su vida.

Y explicó:

Yo no diría que sufrí. Yo diría que es una de las grandes bendiciones de mi vida en muchos sentidos. Pero me echaron de la escuela por no poder leer cuando era niña. Y fui a una escuela especial para niños con problemas de aprendizaje. Y me tomó mucho tiempo aprender a leer, y todavía estoy limitada.

Pero lo maravilloso del mundo actual es qué hay muchas opciones. Hay algo en haber tenido una limitación con respecto a mi capacidad para producir y asimilar historias que me hizo aún más decidida a amarlas, comprenderlas y crecer en ellas.