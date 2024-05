Max Richter compone nuevo álbum a partir de paisajes sonoros y libros que lo acompañan

Autor de obras tan notables del minimalismo y la música clásica contemporánea como The Blue Notebooks (2004 y 2018), Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons (2012) y Three Worlds: Music from Woolf Works (2017), Max Richter estará de regreso con su noveno álbum de estudio, que una vez más expresa toda la belleza de la que es capaz.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Llevará por nombre In A Landscape y representa un punto de inflexión en su carrera pues será presentado durante su primera gira mundial, que iniciará el 7 de septiembre en Ginebra, Suiza, y continuará con fechas en el Reino Unido, Irlanda, Europa y Australia, para cerrar en la primavera del 2025 recorriendo Norteamérica.

Mientras tanto ha publicado un sencillo de adelanto que lleva por título “Movement, Before All Flowers” y que forma parte de un proyecto que incluye grabaciones de campo y detalles electrónicos, además de la inspiración de los libros que le acompañaron durante la composición y de los que ahora se filtran unas frases en los títulos.

Max Richter apuntó acerca de In A Landscape: “Este disco trata sobre conectar o reconciliar polaridades. Lo electrónico con lo acústico, el mundo natural con el humano, y las grandes ideas de la vida con los placeres tranquilos de vivir”.

Una vez más tenemos oportunidad de adentrarnos en una grabación sumamente rica en emotividad desde una especie de impresionismo musical que tan bien se le da al nacido en la tierra del legendario flautista encanta ratones: Hamelin, Alemania.

Cuando se requiere de música que conduzca al remanso y que ofrezca una delicada experiencia estética, ahí está Max Richter para satisfacernos.

