Ya sabemos que los festejos por el triunfo de Joe Biden en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos tiene a la mayoría brincando de alegría y en una celebración a lo grande. Y quien también (a su manera) se unió a tal festejo fue Matt Healy, vocalista de The 1975.

Resulta que después de que Biden derrocara a Donald Trump de la presidencia el pasado sábado 7 de noviembre, Matt Healy publicó a través de su cuenta de Instagram una imagen color beige que con letras negras decía: “Joe Biden ha ganado y ahora estamos vibrando”. Y en la descripción explicó que se trataba de una nueva playlist.

Dicha playlist está publicada en Spotify y lleva como título la misma frase que Matt Healy puso en la imagen de Instagram. La verdad es que el cantante de The 1975 se lució con la selección de canciones que son más que perfectas para musicalizar el inicio de una era.

En total la playlist está conformada por 25 tracks, entre los que se encuentra “Isn’t She Lovely” de Stevie Wonder, “In The Stone” de Earth, Wind & Fire, “Million Dollar Bill” de Whitney Houston, “Right On” de Marvin Gaye y más. Te la dejamos a continuación:

Foto de portada tomada del Facebook de The 1975.