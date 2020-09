Todos andamos ya en la espera y muy ansiosos de recibir el primer álbum en solitario de Matt Berninger, frontman de The National. Y como adelanto, el músico estrenó el sencillo “One More Second”.

Con desgarradores lyrics y una suave y orgánica melodía, Berninger le canta a un amor que está por irse. Éste tema lo escribió junto con Matt Sheehy y sobre su realización, en un comunicado, el cantante comentó:

Escribí “One More Second” con Matt Sheehy (Lost Lander, EL VY) con la intención de que sea una especie de respuesta a “I Will Always Love You” de Dolly Parton, o una especie del otro lado de esa conversación. Sólo quería escribir una de esas canciones de amor clásicas, sencillas y desesperadas que suenan muy bien en tu coche.