Matt Berninger, mejor conocido por ser el frontman y vocalista de la banda The National ha estrenado una nueva canción llamada “Let It Be“.



Este nuevo sencillo es parte de una edición extendida de su disco debut como solista lanzado el año pasado: Serpentine Prison. Esta nueva versión se estrenará de forma digital el 12 de marzo y de forma física hasta el 21 de mayo de este año.

Como parte de lo que hace especial a esta edición extendida es que incluye temas inéditos que por algún u otro motivo no quedaron en el corte final del disco. Entre estos nuevos temas destaca la canción “Let It Be“; que es el sencillo que Matt Berninger nos deja ver a modo de crear emoción.

Por si el nombre se te hace conocido es porque The Beatles tiene una canción llamada igual, pero Matt Berninger dijo lo siguiente para evitar confusiones: “Esta es una nueva canción sobre un viejo amigo enemigo. Ni Paul McCartney ni Westerberg”.

La nueva edición de Serpentine Prison también incluirá una serie de nuevas versiones; incluidas versiones de “In Spite Of Me” de Morphine, “Big Bird” de Eddie Floyd, “Then You Can Tell Me Goodbye” de Bettye Swan y “European Son” de The Velvet Underground.

Crédito foto de portada: Instagram Matt Berninger