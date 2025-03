Matt Berninger se pone intenso y guitarrero en “Bonnet of Pins”

“Se necesita mucho para realmente desaparecer/ Siempre dejé rastros en las hojas”, con esta frase abre “Bonnet of Pins”, la nueva canción de Matt Berninger en solitario, dejando a The National aparcado por un momento, y en la que se da chance de subir la intensidad y tirar de esa épica que tan bien conoce y aprovecha.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“Te encontraría mucho más rápido que esto”, apunta el cantante en una historia de reencuentro con una chica del pasado, donde además de mostrarse narrativo, musicalmente se apoya en una buena guitarra y en una sección de vientos que lo eleva todo.

Es así como Matt Berninger anticipa de la mejor manera la llegada de su segundo álbum Get Sunk (30 de mayo), a través de una pieza de la que cuenta: “Nuestros corazones son como viejos pozos llenos de monedas y gusanos; No puedo resistirme a bajar hasta el fondo del mío para ver qué más hay, pero a veces puedes quedar atrapado”.

Además de la contundencia de “Bonnet of Pins”, otro aspecto que suma los mejores augurios para el disco pasa por la larga lista de colaboradores, entre los que se encuentran: Meg Duffy (Hand Habits), Julia Laws (Ronboy), Kyle Resnick (The National, Beirut) y Walter Martin (The Walkmen).

