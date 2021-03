El frontman de The National, Matt Berninger, ha compartido la versión deluxe de su álbum debut solista Serpentine Prison, con seis canciones extra.

Originalmente estos tracks adicionales sólo se encontraban disponibles en el vinilo edición limitada que Berninger lanzó del disco. Entre éstas se incluyen dos nuevas canciones originales, “Let It Be” y “The End”, y cuatro covers.

Los covers son de las siguientes canciones: “Big Bird” del cantante de soul estadounidense Eddie Floyd; “In Spite Of Me” de la banda de rock alternativo Morphine; “Then You Can Tell Me Goodbye” de la estrella del soul Bettye Swann; y “European Son” de The Velvet Underground.

La versión deluxe de Serpentine Prison ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Además de que con el lanzamiento, también estrenó el video oficial de “Let It Be”, bajo la dirección del visionario cineasta Hopper Mills.

Serpentine Prison (versión original) fue estrenado en octubre del año pasado, siendo este el gran debut solista de Matt Berninger. El álbum estuvo producido por el aclamado multiinstrumentista Booker T. Jones y contó con una gran lista de artistas invitados.

Te dejamos a continuación el video oficial de “Let It Be” de Matt Berninger:

Foto de portada tomada del Instagram del músico.