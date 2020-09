Matt Berninger ha compartido el vídeo oficial de su última canción en solitario “One More Second”.

El líder de The National está a punto de lanzar su álbum debut en solitario “Serpentine Prison” el 16 de octubre, y ha hecho un adelanto del proyecto con su canción principal, así como “Distant Axis”.

Tras haber ofrecido una tercera muestra del disco a principios de este mes, Berninger ha compartido hoy 23 de septiembre el videoclip de “One More Second”, en el que el músico baila en solitario en un espacio de estudio iluminado.

Dirigido por Chris Sgroi, la video combina imágenes de un Berninger cantando desde un micrófono clásico con tomas de él haciendo movimientos de ruptura contra un fondo de proyecciones coloridas. Al final del clip, vemos a los miembros de la tripulación enmascarados entrar en el set estático.

“Todos los movimientos de baile propiedad de The Breakfast Club, Footloose, y el santo grial de las películas de baile moderno: Flashdance“, escribió Berninger en Twitter.

The official video for One More Second, directed by @ChrisSgroi, is out now! All dance moves property of The Breakfast Club, Footloose, and the holy grail of modern dance films: Flashdance.

Check it out: https://t.co/GGZiIU4jb5 pic.twitter.com/Yj2BWJkPmI

— Matt Berninger (@Mattberninger) September 23, 2020