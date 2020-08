The Jaded Hearts Club, el nuevo proyecto de Matt Bellamy junto con Miles Kane, Graham Coxon, Sean Payne y Jamie Davis, fueron quienes se encargaron de ponerle la música a la final de la FA Cup.

A tan sólo unos días de que este súper grupo lanzara su versión de We’ll Meet Again de Vera Lynn y el videoclip de Reach Out I’ll Be There, ambas canciones aparecieron el sábado (1 de agosto) en la final de la FA Cup, durante la que el Arsenal y el Chelsea se enfrentaron.

Este mashup que se realizó con las dos canciones fue el que musicalizó un nostálgico video en el que se muestran diversas imágenes de partidos realizados previos al Coronavirus. Transmitiendo el mensaje de que, bien lo dice la canción, nos volveremos a ver.

We’ll Meet Again es interpretada principalmente por el frontman de Muse. Así que el pequeño clip fue compartido por él y en la descripción escribió:

Yo cantando We’ll Meet Again y @thejadedheartsclub Reach Out I’ll Be There sobre el montaje final de la FA Cup.

Chécalo a continuación:

El próximo 2 de octubre, The Jaded Hearts Club lanzará su disco debut, You’ve Always Been Here. Y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Tracklist:

1. We’ll Meet Again

2. Reach Out I’ll Be There

3. Have Love Will Travel

4. This Love Starved Heart Of Mine (It’s Killing Me)

5. Nobody But Me

6. Long And Lonesome Road

7. I Put A Spell On You

8. Money

9. Why When The Love Is Gone

10. Love’s Gone Bad

11. Fever

Foto de portada vía Facebook.