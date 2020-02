Matrix 4 ha comenzado a filmarse y tenemos el primer vistazo a Keanu Reeves de los sets de la película. Mientras tanto, la directora ha conseguido a varios actores para papeles aún no revelados.

Keanu Reeves regresa como Neo y los fanáticos de la franquicia Matrix tienen el primer vistazo al actor de los sets de la película. Hace unas semanas, se reveló que Reeves ha comenzado a filmar para la cuarta película de Matrix. El actor, bajo la dirección de Lana Wachowski, fue visto en los sets de Matrix 4 en San Francisco.

Los transeúntes y los fanáticos notaron que el actor estaba absorto en el proceso de filmación. El actor de 55 años se puso un blazer negro, una camiseta negra y jeans en los sets. Con sus largos mechones intactos, Reeves parecía estar en fachas.

Si bien el actor aún no ha lucido el famoso atuendo de cuero de la trilogía, los fanáticos estaban emocionados de verlo regresar a Matrix. Un espectador le dijo a la revista People que Reeves fue visto cruzando una calle cerca de Columbus Avenue y Montgomery Street en el vecindario de North Beach, en San Francisco.

Los fanáticos no solo vieron a Reeves, sino que Carrie-Ann Moss también fue vista en los sets.

🎥The Matrix 4 filming in San Francisco! – Feb 5 2020

Thanks to @dougdalton IG Story🙏https://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t

— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020