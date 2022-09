A tres años de su último disco de larga duración, el reconocido productor y DJ Matias Aguayo está de regreso con un nuevo material.

Titulada The tiger, esta colección de canciones te llevan por oscuro e intrigante viaje que reafirma la posición de Aguayo como uno de los DJ’s más importantes de la escena en Europa. Así que si andabas en busca de buenos ritmos para arrancar el fin de semana, aquí tienes la respuesta.

Este EP llega luego de que durante lo que va de 2022, Matias Aguayo compartió en streaming una serie de sencillos. Si bien aún no sabemos cuáles son sus planes a futuro, desde 2019 no estaba tan activo. The tiger ya se encuentra disponible en plataformas digitales gracias a la distribución de Casete.

Recuerda seguir en redes sociales a Matias Aguayo, ya que seguro pronto llegarán más sorpresas.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.