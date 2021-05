Mathilde Sobrino continúa abriéndose paso en el mundo del hip-hop con un nuevo sencillo en colaboración con uno de los artistas más influyentes de la escena, Robot95.

Titulada “Aysi ya sabes”, esta nueva canción fue grabada en Woodlock Studios con Cucu Beats y José de la Parra al mando de la producción. Mientras que GO Golden Junk fue quien se encargó de mezclarla y masterizarla.

Hablando de el nuevo lanzamiento, en un comunicado, Mathilde Sobrino comentó: “En este nuevo sencillo quise plasmar pura buena vibra y buenos ratos junto con mis amigos. Quise hacer algo ligero y divertido para alivianar a quién lo necesite y echar la fiesta a gusto.”

“También me animé más a tirar barra, siempre quise rapear en una canción, lo tenía muy claro pero no me animaba porque siempre había cantado y se me conocía por eso mismo, pero decidí aventarme porque al final el rap y el trap son parte de mi vida cotidiana”, agregó.

“Aysi ya sabes” viene con un beat dirigido más hacia un lofi hip-hop, inspirado en el álbum de Cráneo y Lasser, Música para lagartos. “La verdad es que soy de la idea de que hagas y vayas por lo que te hace feliz y esta canción así nació, de un día de cotorreo en el estudio con Cucu Beats echando desmadre”, dijo Sobrino.

Desde su debut solista en diciembre del año pasado, Mathilde Sobrino nos ha estado compartiendo un par de sencillos y un EP, con el que de manera oficial le dijo adiós a su etapa “alternativa” para adentrarse en el hip-hop/trap.

Escucha “Aysi ya sabes” en las plataformas digitales.

Créditos foto de portada: La Maja Laja / Cortesía.