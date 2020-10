La racha fatal que ha caracterizado a este 2020 no ha dejado intacta a la escena de la música electrónica mexicana y hoy, con pesar, nos enteramos de la partida de uno sus pioneros, el carismático y también polémico Mateo Lafontaine.

TXT:: Jacobo Vázquez

Juan Carlos González, mejor conocido como Mateo Lafontaine, es un referente a la hora de rastrear los inicios y evolución de la música electrónica en México gracias a lo hecho con María Bonita, junto a su hermano Mario, y Década 2, con Carlos García. Historias imprescindibles en la escena nacional, pues reconocieron en los movimientos de vanguardia inglesa de finales de los años 70 y comienzos de los 80, con sintetizadores y cajas de ritmo como herramientas, los sonidos de la modernidad.

A pesar de ser un amante del post-punk y del techno pop, sería el EBM de grupos como Front 242 lo que marcaría la pauta de su aventura musical más personal, a partir de 1985: Década 2. Postal emblemática: Mateo junto a García en la entrada del Tianguis Cultural del Chopo, ambos ataviados con abrigos y botas y peinados geométricos como corona.

Comparado con ese par, el resto del Chopo vivía anclado al pasado. Aquel espíritu vanguardista le permitió a Mateo Lafontaine sortear el cambio de tendencias con la llegada del boom del Rock en tu Idioma y apuntó las antenas hacia las propuestas del sello Wax Trax!, con quien Década 2 estuvo a punto de ser fichado. Ya en los 90´s, encontró en la cultura rave una forma de trasladar sus ideas hacia una línea más bailable y conceptual; sin embargo, sería hasta la segunda década del siglo XXI que su música sería editada en un CD recopilatorio.

Quizá el legado más importante de Lafontaine sea su labor como pionero, pues de alguna forma inspiró a proyectos que alcanzaron éxito a nivel internacional, como Moenia, Hocico y Nortec Collective. Para esperar noticias suyas en el futuro, en el tintero se quedó una crónica titulada Una tarde/noche de 1980, donde el propio Mateo narra de manera personal aquellos años que lo definieron como artista.

Destacado publicista y dibujante (entre sus obras más importantes está la portada de El diablo en el cuerpo, de Size), siempre retador con las nuevas generaciones, prefería mirar hacia el futuro citando “Decades”, de Joy Division: “Here are the young men, the weight on their shoulders. Here are the young men, well where have they been?

Así lo recordamos.