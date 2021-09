Florida tiene su lugar en la historia del metal por haber sido la cuna de un movimiento deathmetalero. Para muchos, Tampa Bay es la capital del death y bandas como Deicide, Monstrosity, Morbis Angel, Atheist y Obituary nacieron entre pantanos; mientras, otras como Malevolent Creation y Cannibal Corpse, creadas en otros puntos de Estados Unidos, se mudaron a esa parte del país para desarrollar su sonido.

TXT:: Luis Jasso

En ese contexto surgó Massacre. Su legado se estableció con una seguidilla de demos clásicos como Aggressive tyrant (1986), Chamber of ages (1986) y The second coming (1990), antes de lanzar su apreciado disco debut From beyond (1991). La parte triste de su historia es que la banda nunca estableció una alineación fija y sólo el cantante Kam Lee y el bajista Michael Borders han sido más o menos constantes. Además, el grupo ha ido y venido al menos seis veces, lo cual por años hizo que costara trabajo seguirle la pista. Como sea, décadas más tarde la banda está de vuelta con esa misma rabia juvenil que la motivó en primera instancia.

Actualmente Massacre prepara el lanzamiento de un disco nuevo, Resurgence, el que será su cuarto larga duración y estará disponible el 22 de octubre por medio de Nuclear Blast. Algo ha quedado claro hasta el momento: no se ha perdido un ápice en términos de brutalidad y capacidad técnica, y como muestra está el sencillo más reciente, “Ruins of R’lyeh”. Al respecto, el cantante Kam Lee comentó: “¡Voy a llevarlos de vuelta al abismo! ‘Ruins of R’lyeh’, como muchas de las otras canciones del disco Resurgence, es secuela directa de temas que forman parte de From beyond (disco debut de la banda editado en 1991). Ésta específicamente se conecta con ‘Cryptic realms’ y te lleva de regreso a la oscuridad de las profundidades con una letra muy cargada hacia lo lovecraftiano y más o menos basada en The call of Cthulhu. Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn (‘En su casa de R’lyeh, el Cthulhu muerto espera, soñando’)”.

La banda actual incluye a los guitarristas Rogga Johansson (Paganizer), Jonny Peterson (Wombbath) y Scott Fairfax (As The World Dies), mientras que el baterista es Brynjar Helgetun (The Grotesquery). Falta escuchar más temas, pero lo que se ha liberado hasta ahora es altamente recomendable.