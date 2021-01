Un nuevo documental sobre los famosos Abbey Road Studios ya se encuentra en desarrollo y, según se reveló, Mary McCartney, hija del ex Beatle, es quien lo va a dirigir.

Bajo el título de If These Walls Could Sing, este será el primer largometraje documental sobre los icónicos estudios y será producido por John Battsek y Mercury Studios, el nuevo estudio de contenido de Universal Music Group.

Junto con el anuncio, se lanzó también un comunicado en el que la fotógrafa y cineasta, Mary McCartney habla sobre su perspectiva personal de la cinta. “Algunos de mis primeros recuerdos de niña provienen del tiempo que pasé en Abbey Road”, escribió Mary.

Y agregó: “Hace tiempo que quería contar la historia de este histórico lugar y no podría colaborar con un mejor equipo que John y Mercury Studios para hacer realidad esta ambición creativa.”

Por su parte, la CEO de Mercury Studios, Alice Webb comentó: “Mercury Studios no podría asociarse con un equipo más visionario y apasionado que Mary McCartney y John Battsek para contar la increíble historia de Abbey Road Studios por primera vez en una película.”

“Nos apasiona mostrar el trabajo de cineastas pioneros de la más alta calidad, por lo que estamos encantados de que Mary esté aportando su visión creativa a este proyecto”, explicó.

Por ahora no se ha confirmado una fecha oficial de lanzamiento para el nuevo documental. Sin embargo, se tiene contempla que llegue para los festejos por el 90 aniversario de los Abbey Road Studios, los cuales iniciarán en noviembre de este año.

Foto de portada tomada del Instagram de Mary McCartney.