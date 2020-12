#Marvin2020 – Ya sabemos. Son polémicas, las listas de discos de fin de año. Pero, ¿no crees que esta vez es especial? Porque, finalmente, cuando el aire allá afuera significó un peligro, lejos del scroll, ¿qué nos mantuvo de pie cuando salir a dar el rol no era opción? La música, ¿no es cierto? En realidad es a ella a quien le debemos la cordura que nos queda.

Ajá. Ya sabemos, son polémicas las listas. Pero aquí vamos. Sin un orden en particular, representamos el 2020 en 20/20 discos.

#Marvin2020 en 20/20 discos

Makaya McCraven

We´re new again. A reimagining

XL

El discurso de Gil Scott-Heron reverberado por el llamado “científico del ritmo”. La raza negra escuchando su pasado inmediato para vivir su presente a los BPM que el futuro indica. Demasiada caña la aquí reunida.

Idles

Ultra mono

Partisan Records

Tercer paso de los de Bristol, quienes avanzan usando los brazos como hélices y con los nudillos bien afilados. No hay tregua en Ultra mono. Si antes el gozo significó un acto de resistencia esta vez el llamado es directo a la acción.

Vaya Futuro

El peso del mundo

Devil in the Woods

Arropada por un sello norteamericano (que tuvo a Off Montreal), los tijuanenses rizan el rizo de su art rock y logran una mixtura en la que hay efluvios tanto de psicodelia como de folklore oscuro. Cierto misticismo se funde en estructuras sinuosas al servicio de una ejecución impecable.

Ela Minus

Acts of rebellion

Domino

Pertrechada en Brooklyn, esta artesana de lo análogo decide intervenir sobre los sintetizadores y prescindir de las computadoras para unir al techno y el deep house con un activismo social muy íntimo a la vez. Ella nos enseña que: “el cielo no es de nadie”.

Bob Dylan

Rough and rowdy ways

Columbia Records

Un viejo sabio soltando pistas. Una suerte de tratado sobre cómo encontrar versos en las arrugas. A estas alturas de la historia del mundo tener a Dylan cerca, haciendo canciones, es un lujo supremo.

Fontaines D. C.

A hero´s death

Partisan Records

Suele ocurrir. De entre la maleza salta una banda que, sin proponérselo, de pronto empieza a ser invitada a que salve al rock. Justo eso les sucedió a estos irlandeses, quienes, claro, no pretenden echarle la mano a nadie excepto a sus guitarras. Un acto a estas alturas más o menos revolucionario.

El Columpio Asesino

Ataque celeste

Oso Polita

Seis años se demoraron los navarros en regresar más recargados y filosos que nunca. Al poder de su rock guitarrero le agregaron una carga más fuerte de electrónica. Esas letras casi surrealistas han sumado acidez y rencor ante el estado de las cosas.

Jason Joshua & The Beholders

Alegría y tristeza

Mango Hill Records

Un sujeto afincado en Miami exprimiéndose el alma por las mañanas, ofreciéndonos el jugo de sus días. Un disco como para comprender que la música soul adquiere la forma del envase que la contiene y que, en esta ocasión, Jason se anuncia listo para que lo empuñemos y al primer trago digamos “ahhh”.

El Shirota

Tiempos raros

Devil in the Woods

Guitarras aplastantes. Voces que susurran. Disonancia, caos controlado. Vértigo, dolor sosegado. Demasiado bueno como para desperdiciarse, ¿no? La KEXP lo supo, por eso se embarró de este sonido que algunos llaman retro; aunque, echándole cráneo, ¿por qué no mejor denominarlo “reto”?

Jarv Is

Beyond the pale

Rough Trade

Tenemos a un hombre al mando de su tribu, asomándose desde una caverna perdida en la nada, empuñando el micrófono tras ponerse meditabundo en medio de la oscuridad, preguntándose si valdrá la pena evolucionar. De lo mejor que Jarvis Cocker nos ha presentado desde aquel plato homónimo editado en 2006.

Rubio

Mango negro

Jungla Music

En plan solista, Fran Straube ha maximizado la dote de fascinación y misterio que coloca en su pop electrónico con algunos despuntes de folk. Sus canciones transitan de la luz a la sombra con un manejo magistral de las intensidades.

Róisín Murphy

Róisín machine

Skint Records

Donna Summer y Lipps Inc. reimaginados con fineza y agudeza. La prueba fiel de que extraviarse en la pista de baile no significa desactivar el cerebro. Música disco silvestre y liberadora para aferrarse a la bola de espejos que en nuestras testas gira al anochecer.

Tame Impala

The slow rush

Modular Recordings

Varios jipis trasnochados quedaron un tanto tristes con los resultados de este plato. Sin embargo, ¿quién creyó que Kevin Parker iba a quedarse de por vida en aquella psicodelia que tantos ceros le puso a su cuenta bancaria? El hombre es un creador sin amarras y con este disco anuncia que lo suyo es manufacturar pop, así, sin etiquetas.

Sault

Untitled (Black is) / Untitled (Rise)

Forever Living Originals

Cada vez salen más pistas a la luz, sin embargo predomina la incógnita alrededor de esta suerte de colectivo que flota en mareas funk, soul, gospel, spoken word, disco y jazz. Un caldo de sonidos exquisito, producido y ejecutado con tal tino que sus autores, tal vez por puro pudor, nomás no quieren salir a dar la cara. Artistas que no buscan flashazos en la era de las redes sociales. Vaya belleza. Y talento, porque el combo ha editado este par de obras fundacionales con apenas tres meses de distancia.

Son Rompe Pera

Batuco

AYA Records

Desde el Estado de México aparece una agrupación que combina una actitud muy punketa con un uso sumamente creativo de la marimba. Estos músicos logran una combinación frenética que ha resultado de impacto internacional. No hay género que se les resista.

Mac Miller

Circles

Warner Records

Adicciones, bestias rondando la mente, rupturas amorosas. Aquí Mac Miller se quita la chaqueta para mostrar el pecho sin pena ni miedo mientras traza barras. Una obra que de alguna manera opera como complemento de Swimming y que una reflexión hereda: dar brazadas en círculos también significa avanzar.

Run the Jewels

RTJ4

Jewel Runner

El soundtrack perfecto para ambientar la protestas que arrancaron en Minneapolis tras la muerte de George Floyd a manos de la policía. Temas que asemejan bombas molotov, con la fuerza para echar abajo barricadas y a manazos disipar los disparos de gas pimienta.

Delaporte

Las montañas

Mad Moon Music

Sandra Delaporte y Sergio Salvi conciben un pop electrónico tan maleable que refleja a la perfección lo afterpop. Manejan con sapiencia y frenesí partículas mutantes de hip-hop, shoegaze y pasajes etéreos hasta llegar a ritmos propios del rave.

Dua Lipa

Future Nostalgia

Warner Records

Borrón y cuenta nueva. Literal. Eso hizo la inglesa. Hora de reinventarse echando mano del ayer, revisando las puntas de las listas de éxitos de antaño para remodelar el cancionero pop sin renegar de géneros ni estilos sonoros, aunque sí declarando ciertos principios: “boys will be boys, but girls will be women”.

Chicano Batman

Invisible people

ATO Records

Vaya salto el que el cuarteto de Los Angeles dio con este, el álbum sucesor del muy exitoso Freedom is free. De nuevo hay mucha psicodelia y soul, sin embargo en esta ocasión la herencia de Los Ángeles Negros queda relegada para que el cuarteto se interne con más ahínco en su perfil fonqui.

Gorillaz

Song machine, season one: strange timez

Parlophone

Hay máquinas con espíritu e ideales, y la que comanda Damon Albarn es de ese tipo; una cuyo engranaje, con todo y el paso de los años, se mantiene bien aceitada y en éste plato se advierte lista para seguir produciendo canciones de alta manufactura.

Lido Pimienta

Miss Colombia

ANTI-

Desde Canadá una mujer muy polémica y propositiva ajusta cuentas con su país a través del amor-odio. Una revisión crítica y aguda de prejuicios sociales, religiosos y sexuales recurriendo y dando vuelta a la riqueza musical de su país, pasando por la cumbia y el bullerengue.

Los Cogelones

Hijos del sol

Piccolo Records

Un canto de batalla que proviene desde lo más alto de Neza (¿la cabeza de la estatua del Guerrillero Chimalli, en Chimalhuacán?) y cuya aleación incluye guitarras eléctricas, percusiones pre-colombinas y una banda de guerra escolar. Penachos en lugar de mohicanas, tal cual.

Jessie Ware

What´s your pleasure?

Virgin

¿Verdad que pecar es cool y esquivar las normas lo justo? Esta británica lo sabe y tal bandera enarbola acompañada de coros inolvidables y bailes más o menos imitables. Un álbum para saltarse fronteras de toda índole sin abandonar la pista de baile, al menos hasta que el sol se asome.

Fiona Apple

Fetch the bolt cutters

Epic

Ocho años después de su predecesor y tras cinco de labor, Apple regresa al mundo discográfico para colarse hasta la cocina con un trabajo donde las percusiones ocupan el trono, aunque no necesariamente con el fin de invitar al baile, sino de exorcizar e invocar. Un asunto de índole tribal, ciertamente.

Andy Shauf

The neon skyline

ANTI-

En ocasiones la simpleza irrumpe para mostrar toda su sofisticación. Sucede en los momentos menos esperados, como en este disco de Andy Shauf, donde el canadiense ofrece luz respecto a lo sobrecogedor que puede resultar un acorde y una rima sencilla, sin guerrilla ni bordes de por medio. Joya pop, absoluta.

Mint Field

Sentimiento mundial

Felte Records

Exquisitez y belleza esparcidas en una maraña eléctrica; asentados en la CDMX, los de Tijuana tiran del dreampop y algo de kraut rock para crear pasajes de remanso vinculados con la nostalgia y la melancolía. La presencia de músicos europeos fortalece las piezas.

The New Raemon

Coplas del andar torcido

BMG

La crisis de la mediana edad transcrita en un puñado de temas que por momentos se asoma como la salida del más intrincado laberinto emocional y en otros como una caída libre, directo al fondo del pozo más profundo de las pasiones. El trabajo mejor acabado del cantautor español a la fecha.

Moses Sumney

Grae

Jagjaguwar

La elasticidad del pop se palpa en las manos de Moses Sumney, quien en la operación desenmaraña un manifiesto empacado en dos discos donde los recovecos de la masculinidad se exploran sin tapujos. Pop multiforme, degenerado y renegado por parte del dueño del falsete más potente de Asheville.

Mula

Mundos

Discos Panoram

El calor y la riqueza rítmica del país caribeño -cumbre del merengue- es filtrado a través de una electrónica que estas tres chicas nativas de Santiago de los Caballeros asumen con una perspectiva de ciencia-ficción. Un carnaval cibernético.

The Budos Band

Long in the tooth

Daptone Records

Un viaje instrumental a los confines de la consciencia con el auxilio del humo de estos neoyorquinos que le pegan a los metales cuales herreros que en lugar de rejas soldaran afectos. Psicodelia-soul para los amantes del metal mental.

Phoebe Bridges

Punisher

Dead Oceans

Arpegios por todas partes, pero también rasgueos; y luego tendidos armónicos oníricos así como acordes secos con la distorsión como pareja. Phoebe manifiesta que dulzura no es sinónimo de blandura y entrega una obra donde asolea su capacidad para construir canciones memorables, ya sea con los mínimos elementos o el instrumental más voluminoso a su favor.

Hello Seahorse!

Disco estimulante

Hello Seahorse!

Ocho años se demoró la llegada del quinto álbum de la banda capitalina y a través de éste redefine su sonido nutriéndolo de electrónica y haciendo más robusto y sofisticado ese indie rock que la ha caracterizado. La agrupación siempre estuvo destinada a las alturas y aquí demuestra que está preparada.

Public Enemy

What you gonna do when the grid goes down?

Def Jam Recordings

Los raperos vuelven a su vieja, y legendaria, casa disquera tras más de veinte años y lo hacen mostrando lo mucho que les molesta los testículos todo lo que hace Donald Trump, acompañados, eso sí, de jefes del calibre de Run-DMC, Cypress Hill, George Clinton, Ice-T, Mike D y otros tantos. Hip hop de cepa no apto para tibios.

Hospital de México

Hospital de México y sus efectos secundarios

Una guitarra de palo y una voz destartalada, un teclado fantasmal e historias de auténtica ausencia. Un lamento que proviene de lo más hondo del tunel del metro capitalino y que a sus usarios encanta por rupestre y siniestro. Folk del SXXI gracias al toque del prolífico, y prácticamente desconocido, cantautor Esteban Alderete.

Doves

The universal want

Heavenly

Pasó más de una década para que el trío de Mánchester regresara a las pistas discográficas, y por fortuna lo hizo mostrando una excelente condición. Si bien es cierto que poco nuevo ofrece, sí que deja escuchar que su paleta sonora mucho bien le hace la escena del pop británico actual.

Monte

Mirla

Monte

Simón Mejía de Bomba Estéreo arranca un proyecto en el que aprovecha sus registros de campo, a los que les pone ritmos y secuencias. Junta saberes ancestrales con futurismo y cierta influencia de Nicola Cruz.

The Strokes

The new abnormal

Cult Records

A estas alturas del juego, Casablancas y los suyos significan ese amigo con el que te encuentras en medio de la fiesta cuando pensabas que ibas a pasártela solo con tu trago mientras los demás se reían y bailaban. De pronto asi se siente lo nuevo de los Strokes, y un suspiro aliviado sobreviene.

107 faunos

El ataque suave

Primavera Labels

Sus canciones conectan con ese joven que deseamos ser por siempre, son capítulos de nuestras vidas acompañados por guitarras distorsionadas. En el sur del continente se preserva con total pureza el espíritu indie con sentido melódico.

Kali Uchis

Sin miedo (del amor y otros demonios)

Interscope Records

Un álbum cantado predominantemente en español que a algunos espanto causó. Entrándole con fe al plato, se localizan señales de empoderamiento entre aires tropicales y tintes glamorosos, así como escarceos callejeros y hasta trazos amorosos. La colombiana apenas va en su segundo disco, seguramente lo mejor está por venir.

